В МЭА назвали доходы России от экспорта нефти за сентябрь

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По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти в сентябре составили $18,8 млрд. Это является самым высоким уровнем с июля 2022 года и на 1,8 $ млрд превышает показатель августа нынешнего года.
Кроме того, каждый из сортов российской нефти в сентябре торговался выше установленного странами G7 ценового потолка в среднем на $20/баррель. По данным МЭА, большую часть нефти у России по-прежнему покупают Китай и Индия.
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