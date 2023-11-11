В МИД РФ ответили на обвинения главы концерна Carlsberg в адрес России

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Обвинения главы датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы в том, что Россия пытается украсть их бизнес, являются несостоятельными. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова пристыдила Ааруп-Андерсена, отметив, что такое поведение не соответствует статусу руководителя крупного международного концерна. Она призвала топ-менеджмент фирмы ознакомиться с российским законодательством, подчеркнув, что «Балтика» вовсе не находится в собственности государства, а ее активы переданы Росимуществу во временное управление. Представитель МИД России выразила надежду, что в компании Carlsberg работают достаточно квалифицированные юристы и они сумеют указать Ааруп-Андерсену на его заблуждения.
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Александр Бойцов