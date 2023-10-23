В МИД РФ раскрыли, сломят ли Россию новые санкции Запада

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Евросоюз постоянно ищет новые возможности для введения санкций в отношении России, однако страна готова к этому. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Комментируя обсуждение ЕС нового, 12 пакета антироссийских санкций, он отметил, что ранее введённые ограничения показали свою неэффективность, поэтому Россия абсолютно готова к новым.
Грушко добавил, что в случае введения новых санкционных ограничений, Россия рассмотрит возможные варианты для их нейтрализации, а также взвесит необходимость принятия ответных мер.
Ранее издание New Statesman сообщало, что от антироссийских санкций больше страдает Европа, нежели Россия, на которую они наложены.
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Грушко добавил, что в случае введения новых санкционных ограничений, Россия рассмотрит возможные варианты для их нейтрализации, а также взвесит необходимость принятия ответных мер.
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Анастасия Чинкова