Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В МИД РФ раскрыли, сломят ли Россию новые санкции Запада

В МИД РФ раскрыли, сломят ли Россию новые санкции Запада

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия готова к новым пакетам санкций ЕС
23 октября 2023, 10:54
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Евросоюз постоянно ищет новые возможности для введения санкций в отношении России, однако страна готова к этому. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Комментируя обсуждение ЕС нового, 12 пакета антироссийских санкций, он отметил, что ранее введённые ограничения показали свою неэффективность, поэтому Россия абсолютно готова к новым.

Грушко добавил, что в случае введения новых санкционных ограничений, Россия рассмотрит возможные варианты для их нейтрализации, а также взвесит необходимость принятия ответных мер.


Ранее издание New Statesman сообщало, что от антироссийских санкций больше страдает Европа, нежели Россия, на которую они наложены.

Читайте также:

В Германии спрогнозировали раскол в Евросоюзе из-за санкций против РФ

В Японии из-за антироссийских санкций серьёзно страдают рыбаки

Литва предложила включить гвозди и спицы в новый пакет антироссийских санкций
#санкции
#россия
#евросоюз
#ограничения
#экономика
Читайте нас в
Экономист Беляев объяснил, почему Центробанк бессилен перед инфляцией и курсом рубля
Экономист Беляев: Банк России работает по устаревшей американской методике
23 октября 2023, 10:30

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Центробанк не может повлиять на курс рубль и инфляцию в стране, потому что работает по устаревшей американской методике. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам специалиста, регулятор не может повлиять на глубинные процессы экономики России, поскольку не знает, как это сделать. Экономист призвал сменить методику, ориентируясь на современные условия.
«Познания Центробанка в экономике ограничиваются очень узким участком американской теории экономик, которая была писана для середины прошлого века для конкретной ситуации в американской экономике. У нас совершенно другие задачи, другие механизмы. Поэтому действия Центробанка никак не влияют на инфляцию, на курс рубля», — отметил Михаил Беляев, подчеркнув, что все действия Банка России, наоборот, сдерживают экономическое развитие страны. Это, в свою очередь, приводит к разгону инфляции и ослабеванию курса рубля. 
Экономист заметил, что основная проблема в работе ЦБ – использование ключевой ставки для влияния на курс национальной валюты и рост цен. По мнению Беляева, регулятор снова планирует повысить ставку на предстоящем совете директоров, которое запланировано на 27 октября. 
«Центробанк уже информационно нас готовит, я уже вижу вбросы, что будет заседание, на котором будет обсуждаться “возможности и целесообразности подъёма ключевой ставки”. То есть нас информационно готовят к тому, что ключевая ставка будет повышена, что будет губительно для нашей экономики», — отметил он.
Подробнее о предстоящем заседании совета директоров Центробанка России и о возможном повышении ключевой ставки читайте в материале «Радио 1»

Читайте также: 

Экономист Кричевский призвал скупать валюту в ближайшую неделю

Google «обрушил» курс доллара до 62 рублей

ЦБ: инфляция в России достигла 6% в сентябре и продолжит расти
#ключевая ставка
#инфляция
#центробанк
#курс рубля
Читайте нас в
В Подмосковье модернизируют производство новых источников питания
23 октября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Подмосковная компания «Трион» создала опытный участок по производству новых источников питания. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
«Запуск опытного участка стал одним из этапов по модернизации производства. Там будут производить элементы системы управления освещением, источники аварийного питания и светодиодные модули. Полностью весь проект в Сергиево-Посадском городском округе будет реализован в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что это позволит быстро выпускать мелкосерийные опытные партии. Также в этом году были проведены опытно-конструкторские работы, результат которых уже применяется на местах с автоматическим управлением.

Кроме этого, продукты компании не уступают по качеству зарубежным представителям и могут полноценно их заменить.

Читайте также:

В Дубне будут производить жизненно необходимые лекарства

В Подмосковье к декабрю построят ещё девять овощехранилищ на 44 тыс тонн продукции

В Подмосковье выпускают напитки от бессонницы и тревожности собственной разработки
#подмосковье
#проект
#министр
#екатерина зиновьева
#компании
#свет
#модернизация
#московская область
Читайте нас в
Украине предрекли тяжёлую зиму
Азаров: Украина не готова к зиме, заготовлено в три раза меньше угля, чем нужно
23 октября 2023, 09:52

Фото: iStock/vladj55

На Украине заготовлено в три-четыре раза меньше энергоресурсов, чем необходимо для прохождения отопительного сезона, поэтому страна совершенно не готова к зиме. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он отметил, что подготовлено недостаточное количество угля и газа, не проведены плановые работы.

Азаров уточнил, что для прохождения отопительного сезона необходимо порядка 1,8-3 млн тонн угля. На Украине в настоящее время заготовлено лишь около 700 тыс тонн. 

В заключение экс-министр добавил, что такого количества энергоресурсов не хватит даже с учётом того, что в стране осталось мало жителей из-за массовой миграции. 

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан закупиться генераторами, чтобы иметь автономный источник электроэнергии на зимний период.

Читайте также: 

Экс-глава Кучмы Соскин призвал украинцев готовиться к катастрофе

«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии

На Украине проверят целесообразность импорта электроэнергии
#энергетика
#украина
#топливо
#отопление
Читайте нас в
Миллер назвал срок начала поставок российского газа в Китай
23 октября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/SimoneN

Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер назвал дату начала поставок российского газа в Китайскую Народную Республику по дальневосточному маршруту. По его словам, первые кубометры голубого топлива уйдут в Китай не позднее 2027 года.
В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Миллер отметил, что запуск нового маршрута добавит еще 10 миллиардов кубометров газа к тем 38 миллиардам кубометров, которые определены поставками по газопроводу «Сила Сибири». Он также добавил, что после достижения запланированного объема поставок к 2025 году, Китай планирует его увеличить и по этому газопроводу тоже. В ближайшее время трубопроводные поставки газа в КНР могут выйти на уровень экспорта, который раньше осуществлялся в Западную Европу, добавил Миллер.

Руководство «Газпрома» раньше также заявляло, что в текущем году готово обеспечить дополнительные поставки газа в Венгрию.

Читайте также:

Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%

Стало известно, когда начнётся реализация нефтегазовых проектов России и Ирана
#москва
#китай
#кремль
#интервью
#поставки
#путин
#газ
#газопровод
Читайте нас в
Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период
Миллер: Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в осенне-зимний период
22 октября 2023, 16:56

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период. Об этом Миллер рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» в интервью Павлу Зарубину.
По словам Миллера, по 2023 году дополнительный объем составил 1,3 миллиарда кубических метров газа. Глава «Газпрома» подчеркнул, что эти поставки будут происходить на регулярной основе.

Ранее премьер-министр страны Гергей Гуйяш заявил, что власти в Венгрии не согласны отказываться от российского газа в пользу западного. По словам премьер-министра, они не хотят менять зависимость от одной страны на другую, поэтому стремятся расширить ассортимент поставок.

Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна хорошо подготовилась к зиме, потому что ей удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с РФ.

Читайте также:

В Венгрии готовы платить за российский газ в рублях

Венгрия не планирует отказываться от российского газа

Орбан заявил, что отношения РФ и Венгрии многое претерпели из-за СВО
#газ
#страны
#министр
#поставки
#сербия
Читайте нас в
Молдавские фермеры потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
Мирзенко: молдавские аграрии требуют ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
22 октября 2023, 13:21

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Молдавские фермеры настаивают на введении режима чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за проблем с погашением кредитов. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко.
Сообщается, что у большинства фермеров банки конфисковали имущество из-за непогашенных кредитов.

«Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами», — пояснил Мирзенко.

По словам многочисленных фермеров, если их жалобы не будут удовлетворены в ближайшую неделю, то они выйдут на протесты вместе с сельскохозяйственной техникой. Во время Республиканского конгресса аграриев фермеры приняли резолюцию, согласно которой необходимо признать их неплатежеспособность.

Читайте также:

Санду: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»

SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

В России не планируется менять схему поступления в 10-й класс и колледжи
#имущество
#интернет
#жалобы
#банки
#колледжи
#протесты
Читайте нас в
В Китае Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин
21 октября 2023, 14:45

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел в Шэньяне переговоры с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.
На встрече обсудили наращивание сотрудничества  в железнодорожных контейнерных перевозках и увеличение  пропускной способности ТЛЦ «Белый Раст» в Дмитровском городском округе. Московская область планирует открыть экспортный шоу-рум для отечественных производителей в провинции Ляонин. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что в мае пройдет большая выставка «Экспо» в Даляне, куда представители Подмосковья постараются приехать. 

«Важное для нас направление сотрудничества в экономике - это, безусловно,  технологии. В частности, внедрение  5G  во  все промышленные и технологические процессы, в государственное и муниципальное управление. Планируем в Шэньяне посетить ведущий в Китае и мире станкостроительный завод»,-сказал Воробьев. 
Шэньян, столица провинции Ляонин. Она считается одним из крупнейших промышленных центров и транспортных узлов. 

«В Подмосковье успешно реализуется проект ТЛЦ «Белый Раст». Объем перевозок составляет около 300 тыс. стандартных контейнеров. Уже требуется увеличение пропускной способности терминала», - отметил Хао Пэн. 
«Белый Раст» является самым большим хабом китайской продукции в Подмосковье. По итогам прошлого года объем в ТЛЦ «Белый Раст» составил 175 тысяч теусов. За первые полгода  2023 года «Белый Раст» переработала 124 тысяч стандартных контейнеров. До конца нынешнего года в планах открыть таможенный пост. Объем инвестиций в проект оценивается в 24 млрд рублей, будет создано 2 тысячи новых рабочих мест. Клиентами ТЛЦ «Белый Раст» пока являются 2 производителя специальной техники, 6 автопроизводителе, 9 логистических платформ и китайские компании из различных регионов. 

«Мы надеемся,  что  закончим этот год, переработав 260 тыс. теусов (TEU - единица измерения грузов, эквивалентная 20-футовому контейнеру)», - сказал исполнительный директор ТЛЦ «Белый Раст» Алексей Соков. 
По итогам 2022  года объем в ТЛЦ «Белый Раст» составил 175 тыс. контейнеров. Это на 42% больше чем год назад.

«Мы надеемся, что  закончим этот год, переработав 260 тыс. теусов. Встреча прошла в дружественной атмосфере и в конструктивном ключе: задекларированы  направления  взаимодействия, определены механизмы управления. Мы ожидаем повышения товарооборота между КНР и Россией и, в частности, между Московской областью и провинцией Ляонин»,- говорит исполнительный директор ТЛЦ «Белый Раст» Алексей Соков. - 

Читайте также:

Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий

Андрей Воробьев: Мы максимально будем осуществлять поиск врачей

Воробьёв перечислил «умные» технологии, помогающие жителям Подмосковья
#андрей воробьёв
#подмосковье
#экономика
Читайте нас в
«Известия»: Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 14%
21 октября 2023, 05:06

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

На ближайшем заседании 27 октября Центробанк России повысит ключевую ставку до 14 процентов. Об этом заявили евять из двенадцати опрошенных «Известиями» российских банков. До конца года ЦБ может пойти еще на один шаг в этом направлении, полагают аналитики.
Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию, но слишком высокие проценты считаются тяжёлыми для российской экономики. Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за этим повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса; предпринимателям и простым гражданам становится тяжелее брать кредиты и развиваться. Но в то же время людям выгоднее открывать вклады, поскольку банки могут повысить ставки по депозитам, правда, вся соль заключается в том, что они не обязаны этого делать.

«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — считает экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.

С начала октября российские банки уже заняли у Банка России больше 7 трлн рублей. Это может указывать на то, что они ждут очередного повышения ключевой ставки и создают резервы. Тем не менее, считают эксперты, несмотря на такую динамику, в первой декаде октября максимальные ставки по продуктам наблюдались лишь у 10% крупнейших кредитных организаций. А повышение ставки на один или два процентных пункта в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, но будет способствовать его укреплению в будущем.

Читайте также:

Делайте ваши ключевые ставки: чего ждать от заседания совета директоров Центробанка?

Депутат Делягин предсказал повышение ключевой ставки из-за желания ЦБ «удушить российскую экономику»

Набиуллина: Центробанк допускает различные варианты изменения ключевой ставки
#ключевая ставка
#центробанк
#банки
#цб рф
#кредиты
Читайте нас в
ТАСС: Германия втрое или вчетверо переплачивает за американский сжиженный газ
21 октября 2023, 02:53

Фото: iStock/Oliver_Boehmer

Член парламентского комитета ФРГ по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, являющийся депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», считает, что Германия в три или четыре раза переплачивает за поставки сжиженного газа из США. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам», — подчеркнул парламентарий.

Почти каждый шестой житель Германии заявляет, что из-за высокой инфляции трудно обеспечить себе прожиточный минимум. Это следует из данных опроса, проведённого социологами YouGov по заказу немецкого банка Postbank.

17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.

Читайте также:

Немцы признаются, что едва сводят концы с концами

Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику

Шольц считает, что Казахстан поможет Германии снизить зависимость от России
#россия
#германия
#газ
#плата
#сша
Читайте нас в
Достижения.рф