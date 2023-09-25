В Минэкономики раскрыли способ решения проблем с курсом рубля

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Министр экономики России Михаил Решетников выступил перед сенаторами на совещании в Совете Федерации. Глава ведомства озвучил прогноз среднегодовой инфляции в 2024 году, а также озвучил способ решения проблем с курсом рубля.
Министр предложил разработать и применять некую мембрану между внешним и внутренним валютным рынком. Но курс рубля при этом должен оставаться единым, в отличие от Китая, где рынок юаня строго разделен на внутренний и внешний и национальная валюта КНР имеет два официальных курса. Решетников считает, что это будет вредно для российской экономики.
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Александр Бойцов