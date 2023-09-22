В Минэнерго объяснили причину роста тарифов на газ и электроэнергию

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«В Минэнерго считают, что основная причина индексации тарифов – рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии)», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, с помощью индексации будут компенсированы издержки производителей и поставщиков. Кроме того, будет увеличена надёжность энергосистем, благодаря чему потребители будут обеспечены бесперебойным электроснабжением.
Ранее стало известно, что рост совокупного платежа по квитанциям ЖКХ в следующем году не будет выше 9,8%. Такие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на период 2024-2026 годов.
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