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В Минэнерго РФ назвали запрет на экспорт топлива бессрочным

22 сентября 2023, 03:27
Фото: iStock/Jevtic

Фото: iStock/Jevtic

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин прокомментировал запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на стабилизацию внутреннего рынка. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале.

Сорокин назвал запрет на экспорт топлива бессрочным и добавил, что такая мера очень быстро даст эффект, так как остановит «вымывание». Замминистра подчеркнул, что для недобросовестных участников рынка ограничения «прикрывают» возможность покупки топлива.

В Минэнерго также выразили надежду, что на рынке в результате действия запрета возникнет избыток топлива, который повлияет на его оптовую стоимость.

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#ограничения
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Крупнейшая в Подмосковье кондитерская фабрика заработает в октябре
21 сентября 2023, 22:24

Фото: Istockphoto / Matveev_Aleksandr

В Подмосковье завершается первый этап строительства крупнейшей в регионе кондитерской фабрики «Машины сладости». Финишировало возведение первого корпуса, получена производственная линия отечественного производства, сообщили в Минсельхозпроде Московской области.
Сейчас идут пуско-наладочные работы. Планируется, что производство мощностью в 300 тонн суфле в месяц стартует в октябре.

Общий инвестиционный бюджет проекта превысит 20 млрд рублей. В проект уже вложено более 1 млрд.

После запуска первой линии в начале будущего года будет запущена вторая – по производству конфет, аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели. К 2027 году производство должно выйти на мощности в 25 тыс тонн ежегодно.
 
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#подмосковье
#московская область
#кондитерские изделия
#фабрика
#экономика
#минсельхозпрод мо
#производство
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Уникальные подмосковные пектиновые напитки пойдут на экспорт в страны Персидского залива
21 сентября 2023, 21:58

Фото: Istockphoto / Amorn Suriyan

Компания «Мезон» расширяет производство пектиновых напитков. Она завершает ремонт нового помещения и ждёт поставки новых производственных линий, сообщили в пресс-службе подмосовного Минсельхозпрода.
Технология производства напитков полностью импортозамещающая, она разработана российскими учеными. В основе – жидкий пектин, который получают из фруктов, ягод и овощей. Напитки не содержат сахара, глютена и ГМО. В линейке есть напитки с яблоком, бананом, тыквой, облепихой, малиной, цитрусовыми, шпинатом и с добавлением пряностей. Подобный продукт – единственный в России. 
 
Сейчас предприятие выпускает около 100 тыс бутылок напитка ежегодно. За счёт расширения производства объёмы планируют увеличить в 10 раз. После расширения продукт начнут поставлять в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. 
 
Партнёр компании готов инвестировать в проект более 400 млн рублей. Новое производство должно стартовать в начале будущего года и постепенно наращивать объёмы. 

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#экономика
#напитки
#производство
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Пять площадок в формате «Подмосковье индастриал» создают в регионе
21 сентября 2023, 21:01

Фото: администрация Одинцовского г. о.

В Московской области сегодня строят пять площадок в формате «Подмосковье индастриал». Они позволят создать более 4,7 тыс рабочих, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Это удобный формат, который создавался как готовое решение для запуска производства. Застройщик создает всю инфраструктуру для работы будущего предприятия, а компании остаётся только занять площадку и подключить оборудование. Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят около 16 млрд рублей», – отметила Зиновьева.
Она пояснила, что объекты в формате «Подмосковье индастриал» создают в Солнечногорске, Домодедове, Подольске, Раменском и Ленинском городском округе.
 
Получить информацию о возможностях локализации для бизнеса, в том числе на площадках формата «Подмосковье индастриал», можно на инвестиционном портале Московской области.
 
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#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
#поддержка
#подмосковье
#московская область
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Путин: тенденцию роста зарплат россиян нужно сделать устойчивой
21 сентября 2023, 20:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству не не останавливать рост заработных плат россиян. Об этом он говорил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
«По итогам июля их (заработных плат - ред.) рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что для этого государство должно помогать людям иметь возможность повышать свою квалификацию, стать более профессиональными и конкурентными на рынке труда. По его словам, именно повышение квалификации россиян является важным фактором формирования экономики, а таке повышения уровня зарплат.

Также Путин заявил, что благодаря социальной программе в России постепенно начала снижаться безработица среди молодежи.

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#безработица
#рост
#государство
#сво
#путин
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В Серебряных Прудах начали уборку урожая капусты
21 сентября 2023, 19:58

Фото: Istockphoto Alexlukin

Предприятие из Серебряных Прудов «Агромир 2011» приступило к уборке капусты. Уже успели убрали 10 га из посаженных 80, сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».
«В полях капуста собирается руками. Сначала её очищают от верхних листов, отделяют от корня, а затем бережно собирают в деревянные ящики, которые увозят с поля на базу. Там её перерабатывают, готовят к продаже и фасуют в мешки. Продукт реализуется в торговых сетях Москвы. Выращиванием капусты ООО «Агромир 2011» занимается более семи лет», – говорится в сообщении. 
Агроном Евгений Чекмарёв рекомендовал садоводам убирать поздние сорта в прохладную погоду, чтобы увеличить продолжительность их хранения. Рыхлые кочаны лучше засолить, а плотные убрать в подвал или погреб. Держать их лучше в деревянных ящиках или на деревянных полках. 
 
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#серебряные пруды
#сельское хозяйство
#овощи
#урожай
#апк
#аграрный сектор
#подмосковье
#московская область
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Греф: Дефицит IT-специалистов в России превышает миллион человек
21 сентября 2023, 19:53

Фото: сайт Кремля

Дефицит специалистов IT-сферы в России в настоящее время превышает один миллион человек. Покрыть такую серьезную нехватку кадров в этой области в обозримом будущем вряд ли удастся.
Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на церемонии открытия кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде. По прогнозам экспертов, в течение ближайших пяти-шести лет недостаток специалистов в сфере компьютерных технологий будет только увеличиваться. Это происходит, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открытие специализированных школ подготовки, сказал президент Сбербанка.

Греф также отметил, что во многих областях искусственный интеллект способен существенно восполнить имеющийся дефицит кадров на рынке труда. Он спрогнозировал большие изменения в сфере трудовых отношений в ближайшие два-три года.

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#изменения
#школы
#президент
#дефицит
#искусственный интеллект
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В Солнечногорске запустят не имеющее аналогов в России производство
21 сентября 2023, 19:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Солнечногорск появится производство для выпуска текстильной ленты с ПВХ-покрытием технического назначения. Аналогов этой продукции в России не производится. Производство запустит компания «Промтент Север», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в запуск нового предприятия компании «Промтент Север» составят 21 млн рублей. Производственную деятельность инвестор планирует начать в 2026 году», – рассказала о проекте Зиновьева.  
Для стратегического импортозамещающего инвестпроекта компании предоставили земельный участок по программе «Земля за 1 рубль».  

Продукция компании применяется при изготовлении мобильных каркасно-тентовых конструкций и тентовых изделий для грузового автотранспорта, а также в газо- и нефтедобывающей, горнодобывающей отраслях, оборонной промышленности и судостроении.  Продукция обеспечит не только замену импорта на внутреннем рынке, но и, возможно, будет поставляться в страны СНГ и дальнего зарубежья.

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#экономика
#солнечногорск
#производство
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Голикова: В России сокращается возрастная группа работников от 30 до 39 лет
В правительстве РФ озабочены сокращением числа работников от 30 до 39 лет
21 сентября 2023, 18:05

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возрастная группа работников от 30 до 39 лет сократилась уже на 30% в российской экономике.
«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%», - объяснила Голикова.

Однако, по ее словам, число безработных среди молодых и возрастных людей растет. Она также уточнила, что по некоторым профессиям в отрасли строительства не хватает сотрудников. Причем в области финансов и страхового дела отмечается перебор людей.

Таким образом, планируется пересмотреть подготовку кадров на уровне среднего специального и высшего образований, а также подготовить профориентацию в школе.

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В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин
Топливный эксперт Баженов объяснил, почему в РФ резко выросли цены на бензин
21 сентября 2023, 15:40

Фото: IStock/bizoo_n

В России временно ограничили экспорт бензина и дизеля, чтобы снизить цены для внутренних потребителей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов выразил надежду на то, что ограничения действительно продлятся недолго и за это время власти выработают системные решения для стабилизации рынка. Однако в беседе с «Радио 1» он рассказал, что ключевая проблема роста цен на топливо заключается не в объёме производимого бензина и дизеля.
«Ключевая проблема не в том, какой объём дизеля и бензина есть на рынке – он профицитный, мы столько не потребляем, сколько распределяем. Дело в том, что нефтяники не хотели компенсировать возросший спрос через биржу. То есть они не увеличивали предложение в паритете с выросшим спросом», — сказал эксперт.
Григорий Баженов подчеркнул, что цены начали расти не внезапно. Первые скачки зафиксировали ещё в январе этого года. Уже с апреля цены выросли вдвое.
«Рост цен начался ещё в январе, но можно сказать, что это просто был отыгрыш тех низких значений, которые были в 2022 году. Так мы вышли на приемлемый уровень для рынка – 47-48 тысяч за тонну, если говорить про 92-й бензин. Серьёзный рост начался с апреля 2023 года. Например, 92-й вырос с 45 тысяч за тонну до 70 тысяч, то есть почти в два раза увеличились цены», — добавил Баженов.
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#бензин
#топливо
#цены
#ограничение
#экспорт
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