В Минэнерго РФ назвали запрет на экспорт топлива бессрочным

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Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин прокомментировал запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на стабилизацию внутреннего рынка. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале.
В Минэнерго также выразили надежду, что на рынке в результате действия запрета возникнет избыток топлива, который повлияет на его оптовую стоимость.
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