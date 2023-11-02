В Минфине прокомментировали повышение ставки НДФЛ

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Министерство финансов Российской Федерации не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и 2024 годах, а также повторное введение налога на сверхприбыль. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.
«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики не планируется. Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется», — сказал он.Сазанов отметил, что на следующий год не планируется рост ставок. Он также заявил, что в ноябре текущего года планируют принять законопроект, который должен будет поможет бизнесу сгладить последствия остановки отдельных положений соглашений с «недружественными» странами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме выступили против пересмотра тарифов на электроэнергию. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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