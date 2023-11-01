В Минфине рассказали о последствиях введения ограничений на импорт алмазов

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Санкции против России, которые затронут импорт российских алмазов, сильно исказят рынок, что ударит по уязвимым слоям населения. Об этом сообщается на сайте Минфина России.
Россия направила письмо участникам Кимберлийского процесса, в котором говорится о том, что введение ограничений перечеркнёт все, чтобы было достигнуто за время действия организации (2000 год). Это повлечёт за собой серьёзные негативные последствия.
Если Запад в новом, 12 пакете антироссийских санкций, введёт запрет на импорт российских алмазов, это негативно скажется как на рыночной ситуации, так и на уязвимых слоях населения.
Кимберлийский процесс был начат в 2000 году. Целью организации, которая объединяет 80 государств, стала борьба с нелегально добываемыми алмазами, средства о продажи которых идут на финансирование террористических группировок.
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Если Запад в новом, 12 пакете антироссийских санкций, введёт запрет на импорт российских алмазов, это негативно скажется как на рыночной ситуации, так и на уязвимых слоях населения.
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Анастасия Чинкова