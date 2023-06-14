В Минфине США признали негативное влияние санкций на доллар

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Глава Минфина Йеллен: Антироссийские санкции мотивируют страны искать альтернативы доллару
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты взаиморасчетов. Об этом пишет РИА Новости.
Йеллен добавила, что в настоящее время для большинства стран не существует значимых путей обхода доллара как резервной валюты.
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«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», — цитирует агентство слова главы американского ведомства.
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Диана Аванесян