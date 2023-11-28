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В Московской области до Нового года откроют более 20 кафе и ресторанов

28 ноября 2023, 17:17
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье в преддверии Нового года откроют более 20 предприятий общественного питания. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Каждый месяц в регионе открывают новые предприятия общественного питания – кафе, рестораны, гастромаркеты, фудкорты и фудтраки. Помимо широкого ассортимента блюд разных кухонь, многие предприятия ресторанного бизнеса включают в свою деятельность культурно-развлекательные программы. Это позволяет им привлечь больше посетителей», – отметил Мурашов
По его словам, в ближайшее время для жителей и гостей Подмосковья откроют рестораны в трёх городских округах. Так, двухэтажный ресторан «Клешни и Хвосты» в Одинцове готов к приёму 80 гостей. В меню – блюда из морепродуктов европейской кухни.


Ресторан сети «Старик Хинкалыч» в Сергиевом Посаде порадует посетителей традиционной грузинской кухней. Заведение рассчитано на 44 места. А в Мытищах готовится к открытию ресторан «Рача» площадью более 170 кв метров, рассчитанный на 60 посадочных мест. Там также будут представлены блюда грузинской кухни.

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#московская область
#владислав мурашов
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара на уровне до 90 рублей
28 ноября 2023, 17:24

Фото: istockphoto.com/Irina Tiumentseva

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшее время будет держаться на уровне 87-90 рублей.
«Нацвалюта чувствует себя уверенно, пытаясь теснить доллар ближе к 88,5 рубля. Сегодня пик налогового периода, что может поддерживать курс рубля. Отметим относительную слабость доллара – индекс американской валюты DXY обновил минимумы за три месяца вблизи 103 пунктов. Базовыми опорами для курса рубля остаются жёсткость политики ЦБ РФ по ключевой ставке и обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Однако, для рубля могут стать неблагоприятными ближайшие дни из-за окончания налогового периода и цен на нефть.

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#курс рубля
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СМИ пишут о крахе антикризисной системы Шольца
FT: Антикризисная система Шольца рухнула из-за изъятия из бюджета €60 млрд
28 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto/Leestat

Планы правительства Германии на этот и ближайшие последующие годы «разлетелись в клочья». Система Шольца, созданная для борьбы с кризисом, рухнула как карточный домик из-за изъятия из бюджета 60 миллиардов евро.
В январе 2022 года правительство канцлера Олафа Шольца задним числом изменило бюджет за 2021 год, указав в нем неизрасходованные 60 миллиардов евро, которые предназначались для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает The Financial Times. Немецкие власти планировали использовать эти средства на финансирование зеленых энергетических проектов в течение нескольких последующих лет.

Однако Конституционный суд Германии изъял эти деньги из бюджета по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сразу предупредил, что изъятие этих средств из бюджета повлечет за собой тяжелые последствия. По его словам, в будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для модернизации экономики и обновления инфраструктуры.

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#германия
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В Подмосковье запустили новое производство деталей для автомобилей
28 ноября 2023, 12:05

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Новое производство комплектующих деталей для автомобилей УАЗ запустили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.

Серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ запущено «Коломенским заводом порошковой металлургии».


«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 130 млн рублей, из них 72 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по флагманской программе «Комплектующие изделия» федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ). В рамках реализации инвестпроекта было приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Кроме этого, приоритетным направлением у завода с 2020 года было производство звездочек привода газораспределительного механизма, которые приводят в движение колеса автомобиля.

Стоит отметить, что первую партию комплектующих для двигателей планируют поставить для выпуска внедорожников семейства «УАЗ-Патриот». Отгрузить её планируют в декабре 2023 года.

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#подмосковье
#движение
#производство
#оборудование
#патриот
#министр
#екатерина зиновьева
#рф
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PS: Экономист Рубини предупредил о продолжении «кровавой бани» на рынках
28 ноября 2023, 10:26

Фото: iStock/yanadhorn bhukkanasuta

Ситуация на рынке ценных бумаг не улучшается, инвесторы по всему миру рискуют потерять целые состояния в ближайшие годы, об этом заявил экономист Нуриэль Рубини в своей статье для Project Syndicate.
«Эта кровавая баня, вероятно, продолжится. Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», - прокомментировал ситуацию Рубини. 

По его словам, на протяжении всего прошлого года инвесторы просто выдавали желаемое за действительное, предрекая снижение ключевых ставок Центральных банков. Однако, ситуация обернулась в точности да наоборот. 

Эксперт также напомнил об общем настроении в мире на фоне разгоревшихся конфликтов. Рубини назвал самое опасное столкновение, которое может произойти, войной между США и Китаем. В этом случае, мир неизбежно накроет глобальная фрагментация экономики.

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ЦБ Израиля: Затраты из-за конфликта с ХАМАС составят 53 млрд долларов
 
 
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#инвесторы
#великобритания
#снижение
#мир
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Центробанк Израиля раскрыл, во сколько обойдётся конфликт с ХАМАС
ЦБ Израиля: затраты из-за конфликта с ХАМАС составят 53 млрд долларов
28 ноября 2023, 10:00

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС составят 53 миллиарда долларов, следует из макроэкономического прогноза центробанка страны.
В израильском регуляторе отметили, что оборонные расходы составят порядка 28,8 миллиардов долларов, а остальная часть суммы будет затрачена на гражданские расходы, компенсацию за прямой и косвенный ущерб, выплаты по госдолгу, а также будут связаны с утратой налоговой выручки. 

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлили гуманитарное перемирие в секторе Газа. Однако, несмотря на это, в анклаве до сих пор звучат выстрелы. 

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#израиль
#центробанк
#экономика
#конфликт
#хамас
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Экономист Остапкович предполагает рост цен на масло и гречку
28 ноября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/Valeriya

В последние несколько недель на российском рынке происходят резкие скачки цен на различные группы товаров и услуг. Вполне допустимо, что после бензина, яйца и мяса птицы может подорожать гречка и масло.
Такое мнение высказал в разговоре с изданием URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Экономист отметил, что инфляция идет не тихо и спокойно, по 0,1% в неделю. На 20 ноября она составила 0,2%, причем это произошло после снижения  по сравнению с предыдущими неделями, когда инфляция была 0,3% и 0,28%. Если она будет расти по 0,3%, то по итогам года инфляция составит 16-17%, что далеко от 4%, к которым стремится Центробанк.

Из-за такой тенденции возникает экономическая неопределенность на рынке, считает эксперт. Предприниматель не знает, как составлять бизнес-план, человек затрудняется в распределении своих ресурсов. Основная проблема — в неопределенности ожидаемого уровня инфляции, заключил экономист.

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#предприниматель
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#инфляция
#центробанк
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Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве
Московский Арбитражный суд отказался принимать заявление о банкротстве СПБ Биржи
27 ноября 2023, 20:23

Фото: istock / Nikolay Evsyukov

Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. Там уточнили, что заявление о банкротстве торговой площадки было возвращено.
«СПБ Биржа» подала заявление о признании организации банкротом утром 27 ноября. Имя заявителя неизвестно. Отмечается, что на фоне сообщений о банкротстве,  акции компании упали практически на треть. Спустя немного времени представитель торговой площадки опроверг подачу документов и заявил, что никаких признаков банкротства нет. 

Ранее редакция «Радио 1» рассказала, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#суд
#компании
#заявление
#акции
#площадки
#биржа
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Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%
27 ноября 2023, 19:10

Фото: Мининвест МО

Индекс промышленного производства Московской области по итогам 10 месяцев 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье в январе – октябре составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе за это время вырос немного больше – на 15,1%», – рассказала зампред Зиновьева.
По её словам, Московская область активно наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. Так, предприятия сферы производства компьютеров, электронных и оптических изделий увеличили производство на 54,3%. Рост в 17% был зафиксирован в секторе производства электрооборудования.
 
Значительный рост показали предприятия, занятые в металлургии и производстве металлических изделий, компании по выпуску изделия из резины и пластмассы.

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Волоколамский округ занял первое место в Подмосковье по вовлечению в оборот сельхозземель
27 ноября 2023, 18:03

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В доме культуры «Текстильщик» в Волоколамске отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник отмечают во второе воскресенье октября. Однако в муниципалитете его по традиции празднуют в конце ноября, когда завершены полевые работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Одна из главных задач – вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В 2023 году в Волоколамском округе введено около 8 тыс га, что превышает прошлогодний результат в четыре раза. По этой работе округ занял первое место в Подмосковье», – заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский
В этом году планируется произвести на 5,7% молока больше, чем год назад. При этом доля его собственной переработки составляет 60%. Другая важная продукция – мясо. Его основной производитель в муниципалитете – ООО «Шульгино». В 2023 году там рассчитывают получить 535 тонн мяса и полностью переработать его на предприятии.

Производство зерновых культур возросло почти в 1,5 раза. Больше собрано картофеля и овощей. Все хозяйства полностью обеспечены кормами собственного производства.  Передовикам отрасли вручили награды областного профильного министерства, Мособлдумы, главы и администрации округа. 
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