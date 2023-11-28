В Московской области до Нового года откроют более 20 кафе и ресторанов

Фото: Минсельхозпрод МО
В Подмосковье в преддверии Нового года откроют более 20 предприятий общественного питания. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Каждый месяц в регионе открывают новые предприятия общественного питания – кафе, рестораны, гастромаркеты, фудкорты и фудтраки. Помимо широкого ассортимента блюд разных кухонь, многие предприятия ресторанного бизнеса включают в свою деятельность культурно-развлекательные программы. Это позволяет им привлечь больше посетителей», – отметил МурашовПо его словам, в ближайшее время для жителей и гостей Подмосковья откроют рестораны в трёх городских округах. Так, двухэтажный ресторан «Клешни и Хвосты» в Одинцове готов к приёму 80 гостей. В меню – блюда из морепродуктов европейской кухни.
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Лора Луганская