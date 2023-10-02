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В Московской области начали готовить пасеки к зимовке

02 октября 2023, 18:42
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные пасеки начали готовить к зиме после последнего медосбора, который обычно он заканчивается в августе на Медовый спас. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Перез зимним сезоном пчеловоды забирают так называемые магазинные надставки – места, где пчёлы хранят запасы меда. Так, подготовку к зиме начала новая пчелоферма «ТехноВелес» в городском округе Лотошино.

Год назад начинающему крестьянско-фермерскому хозяйству выделили более 30 га земли по программе «Подмосковные 10 га». На территории одного из участков сейчас размещены более 20 пчелосемей. Только за первый год работы ферма получила около 150 кг мёда. Сейчас хозяйство собирает последний мёд и начинает подготовку к зимнему сезону.


Для зимовки каждой пчелосемье нужно как минимум 15-20 кг мёда. Пчеловоды проверяют в каждом улье, насколько рамки наполнены мёдом.
«После того как, мы обеспечили медом пчел, наша задача – пролечить их. Лечим всех, даже если не болеют. Это делают с помощью настоев, отваров пихты, хвои и полыни. Пчела употребляет этот нектар, а эфирные масла полыни попадают в ее организм и защищают от заболеваний», – рассказал основатель фермы Артём Климович.
Когда среднесуточная температура понижается до 5°С, ульи убирают в помещение. Там насекомые находятся до марта. Для комфортного содержания пчёл в этих помещениях поддерживают стабильную температуру, следят за отсутствием сквозняков.

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В Подмосковье стартовал сбор урожая новой культуры – мискантуса
02 октября 2023, 18:02

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области начался сбор урожая мискантуса – новой технической культуры, выращиванием которой одними из первых в России занялись в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В городском округе Шатура планируют организовать собственное производство и получать из культуры растительную целлюлозу. Из такого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку, пищевую тару, картон и бумагу.
«Российские специалисты первыми в мире создали полный промышленный цикл получения углеродного волокна из недревесной целлюлозы. Аналогов подобной технологии нет, на разработки получены патенты. Сейчас в округе растёт плантация мискантуса площадью в 270 га. В планах – увеличить её до 500 га», – поделился зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Работа началась в 2020 году, когда предприятие из Шатуры «Биотехкомпозит» взяло в аренду земли, не использовавшиеся 20 лет. За ввод земель в оборот компания получила компенсацию на 1,9 млн рублей, а также компенсацию затрат на технику в 1,2 млн.
 
В 2021 году первые корни мискантуса привезли в Подмосковье из Новосибирска и сажали вручную. Сейчас специалисты уже осваивают технологию посадки и сбора урожая мискантуса с помощью сельхозтехники.
 
Специалисты уверяют, что у растительного сырья большие перспективы: растительная целлюлоза из мискантуса по характеристикам не уступает целлюлозе из льна.

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Инвестор создаст 200 новых рабочих мест в Подмосковье
02 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto / industryview

Резидент индустриального парка «Соболиха», расположенного в подмосковном городском округе Балашиха, в ближайшее время выйдет на строительную площадку для реализации строительства инвестиционного проекта металлообрабатывающего предприятия.

Застройщик проекта Группа компаний Империя получил разрешение на строительство и скоро приступит к строительным работам. 

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что застройщик инвестирует в проект 120 миллионов рублей, а реализация этого проекта принесёт округу 200 новых рабочих мест. 

В здании общей площадью свыше 1 тысячи кв. метров расположится предприятие по металлообработке. 

Московская область является лидером по количеству индустриальных парков, на сегодняшний день их количество составляет насчитывается 69 объектов.

Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появился на инвестиционной карте региона.

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Аналитик Митрахович назвал жонглированием формулировок заявления Молдавии о газе
02 октября 2023, 15:53

Фото: iStock/NiseriN

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром», передает RT.
Аналитик пояснил, что существует Приднестровье, которое отделено от властей в Кишинёве, однако при этом между ними есть энергетическая связь.

«Исторически было так, что «Газпром» поставлял газ компании «Молдовагаз». Частично этот газ шёл на территорию, которая контролируется Кишинёвом, а частично — на другую территорию», — цитирует Митраховича RT.

По мнению аналитика, последнее время российский газ идет на территорию, контролируемую Тирасполем. Митрахович добавил, что после слов Парликова изменений не произойдет, поставки газа в Приднестровье будут происходить дальше.

Напомним, ранее министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома». По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников.

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Зампред правительства МО Зиновьева рассказала, как начать бизнес в индустриальном парке
02 октября 2023, 15:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о новом проекте в регионе под названием «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья».
Московская область является лидером по количеству индустриальных парков, их насчитывается 69 объектов.
«Он больше ориентирован на производственные компании, верхний сегмент малого и среднего бизнеса. Это производственный бизнес», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появился на региональном инвестиционном портале.
  
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«Интер РАО» приступило к частичному ограничению поставок электроэнергии в Китай
02 октября 2023, 15:22

Фото: istock / vladj55

Российская энергетическая компания ПАО «Интер РАО» продолжает ведение переговоров с Китаем по поводу повышения цен на электричество. При этом, компания уже начала частично ограничивать поставки. Информацию об этом сообщает ТАСС.

«С Китаем переговоры еще не завершены, мы приступили к частичным ограничениям поставок», — заявили в компании.
«Интер РАО» является единственным в России оператором экспорта и импорта электроэнергии. Ранее в компании заявили, что могут остановить поставки электричества КНР, если Пекин не увеличит цену покупки ресурсов на величину экспортной пошлины, которую ввели с 1 октября. Кроме того, энергокомпания также уведомила Монголию и Азербайджан о повышении цены на 7%.

Напомним, 21 сентября правительство России опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин в 4-7% на товары, поставляемые за пределы Евразийского экономического союза. Пошлиной не облагаются нефть и газ.

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В индустриальном парке «Чулково» начали строить производство гидроизоляции
02 октября 2023, 14:06

Фото: Мининвест МО

В индустриальном парке «Чулково» будут производить гидроизоляционные материалы с использованием битума, латекса, полимеров и каучука. К строительству первой очереди предприятия приступает резидент из Раменского городского округа – ООО «Елизар», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Строительство первой очереди планируют завершить до конца 2024 года.  Объём инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. Площадь производства составит 1,3 тыс кв метров. На нём планируют создать 27 рабочих мест.
 
Подмосковные индустриальные парки предлагают инвесторам разные варианты локализации предприятий – и земельные участки под строительство производственных объектов, и готовые здания, где производство можно запустить в кратчайшие сроки.

 Подобрать локацию для проекта, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области. 

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Воробьёв отметил, что экономический успех заключается в консолидации усилий
02 октября 2023, 13:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Правительство Московской области уделяет много внимания запуску новых мер поддержки субъектам МСП и введению новых сервисов поддержки.
«Экономический успех во многом складывается, как и во всём прочем, в консолидации наших усилий, а также в умении обеспечить прозрачность входа — начала того или иного бизнеса», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На сегодняшний день на территории региона работают 5 сервисов для предпринимателей: 
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).

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#вкс
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В Подмосковье зафиксирован рост налоговых поступлений в бюджет региона
02 октября 2023, 13:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе растут налоговые поступления от малого бизнеса.
«Мы разобрали налоговую отдачу, которую нам приносит малый бизнес. Здесь сформировали два рейтинга — позитивный и негативный. Разделили, сколько налогов приносит одна компания малого и среднего бизнеса — лучшее, что мы имеем, практически 1 миллион, — это Дзержинский, Красногорск, Мытищи, Химки, Одинцово», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Екатерина Зиновьева отметила, что для правительства остаётся важной работа с малым бизнесом, так как темп роста налогов от субъектов малого бизнеса довольно быстрый. 

На сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства.

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#вкс
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Екатерина Зиновьева доложила о количестве субъектов МСП в Подмосковье
02 октября 2023, 13:07

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 418 тысяч компаний и 586 тысяч самозанятых.
В настоящее время лидерами по количеству субъектов МСП являются ​городские округа: Химки, Одинцово и Красногорск, ​данные получены исходя из количества МСП в доле, поделенной на 10 тысяч населения и темпа роста. 

«Достаточно весомая доля в нашем ВРП — 24,8% и наших налогах  практически 30%. Но наша задача, конечно, прирастать, потому что, действительно малый бизнес — это тот сегмент, который бьет диверсификацию, когда ты не зависишь от крупного предприятия», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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