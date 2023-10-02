В Московской области начали готовить пасеки к зимовке

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Год назад начинающему крестьянско-фермерскому хозяйству выделили более 30 га земли по программе «Подмосковные 10 га». На территории одного из участков сейчас размещены более 20 пчелосемей. Только за первый год работы ферма получила около 150 кг мёда. Сейчас хозяйство собирает последний мёд и начинает подготовку к зимнему сезону.
«После того как, мы обеспечили медом пчел, наша задача – пролечить их. Лечим всех, даже если не болеют. Это делают с помощью настоев, отваров пихты, хвои и полыни. Пчела употребляет этот нектар, а эфирные масла полыни попадают в ее организм и защищают от заболеваний», – рассказал основатель фермы Артём Климович.Когда среднесуточная температура понижается до 5°С, ульи убирают в помещение. Там насекомые находятся до марта. Для комфортного содержания пчёл в этих помещениях поддерживают стабильную температуру, следят за отсутствием сквозняков.
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