В Московской области начали готовить пасеки к зимовке

Резидент индустриального парка «Соболиха», расположенного в подмосковном городском округе Балашиха, в ближайшее время выйдет на строительную площадку для реализации строительства инвестиционного проекта металлообрабатывающего предприятия.

Застройщик проекта Группа компаний Империя получил разрешение на строительство и скоро приступит к строительным работам.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что застройщик инвестирует в проект 120 миллионов рублей, а реализация этого проекта принесёт округу 200 новых рабочих мест.

В здании общей площадью свыше 1 тысячи кв. метров расположится предприятие по металлообработке.

Московская область является лидером по количеству индустриальных парков, на сегодняшний день их количество составляет насчитывается 69 объектов.

Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появился на инвестиционной карте региона.

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