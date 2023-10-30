В Московской области откроют пять новых молочных ферм

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье в 2024-2025 планируют построить пять новых молочных ферм. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2023 в регионе были открыты 2 молочные фермы – «Ступинская Нива» на 3,8 тыс. голов и «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» в Волоколамске.
В 2024 -2025 году планируется открыть еще пять ферм в городских округах Домодедово, Шаховская, Орехово-Зуево и Наро-Фоминск.
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«Мы недавно были в Ступино, в Волоколамске, где звучал один и тот же вопрос - как получить льготную ипотеку, сельхозипотеку, которая позволит планировать молодым специалистам с высшим образованием свое будущее в Ступино, Волоколамске, Дмитрове, Коломенском г.о., Зарайске и Луховицах», - подчеркнул Андрей Воробьёв.Стоит отметить, что благодаря сельхозипотеке специалисты могут получить льготное приобретения жилья, во всех регионах страны, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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