В Московской области приступили к сбору урожая картофеля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные аграрии начали сбор урожая картофеля и овощей открытого грунта, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Уже собрано около 12 тыс тонн ранних овощей с площади 0,5 тыс га. Это 7,4% от общего плана.
По данным министерства, картофеля в этом году уже собрали на 2,2 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Лора Луганская