В Московской области приступили к уборке озимых

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В Подмосковье уже убраны первые 360 га озимых зерновых культур. В регионе стартовала их уборка, сообщили в пресс-службе областного Минсельхозпрода.
«Уже намолочено 1306 тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,3 центнера на гектар. Общая площадь посевов озимой пшеницы - 80,5 тыс га», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Отмечается, что первыми приступили к уборке озимых хозяйства из городских округов Зарайск, Домодедово и Одинцовского.
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