В Московской области произвели 45% общероссийского объёма специй

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В Подмосковье за восемь месяцев 2023 года произвели 27,55 тыс тонн приправ и специй. Это 45% от общероссийского объёма, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
«В августе объём производства этого вида продукции вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Московская область произвела более 77,9% от общего объёма приправ и специй, изготовленных в Центральном федеральном округе, и 45% – от общероссийского объема», – уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, слова которого привели в пренсс-службе.Он назвал крупных производителей приправ и специй в регионе. Это компании «Маревен Фуд Сэнтрал», «Доширак Коя», «Русская бакалейная компания», производственная компания «Мир специй» и другие.
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Лора Луганская