В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Количество проектов импортозамещения, сопровождаемых подмосковным Мининвестом, в сентябре превысило 200. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье – на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения. Суммарный объём инвестиций по проектам составит порядка 163 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе почти 19 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева.По словам зампреда, в 2023 году планируется реализовать 50 новых проектов. Инвестиции в них составят почти 49,5 млрд рублей, на предприятиях создадут около 4,3 тыс рабочих мест.
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Лора Луганская