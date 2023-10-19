В Московской области собрали рекордный урожай зерна

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковные аграрии собрали рекордные 704 тыс тонн зерна с 95% территорий. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«В этом году мы установим новый рекорд Московской области по сбору зерновых и зернобобовых. В СССР максимальный результат за год был 567 тысяч тонн. Его мы побили в прошлом году, намолотив 680 тыс тонн зерна. В этом году уже превысили показатели прошлого года, собрав 704 тыс тонн с 95% площадей», – уточнил Филимонов в интервью «Интерфаксу».Уборочные работы завершатся до конца октября. По словам зампреда, в планах на этот год – впервые собрать 720 тыс тонн зерна.
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