В Московской области создали Клуб экспортёров

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья создал в регионе «Клуб экспортёров Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Членство в клубе бесплатное. Чтобы получить его, нужно заполнить анкету и направить её скан на электронную почту info@exportmo.ru. Заявление можно отправить и на бумаге по адресу: 143401, Московская область, город Красногорск, б-р Строителей, дом 4, корпус 1, секция В, 11 этаж. Скачать анкету для вступления можно здесь.
Членами клуба могут стать компании, зарегистрированные в Подмосковье – как действующие экспортёры, так и только планирующие развивать экспортное направление.
Компании-члены смогут обмениваться с коллегами опытом внешнеэкономической работы, вырабатывать лучшие экспортные практики, делиться историями успеха. В решении экспортных вопросов им помогут специалисты Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.
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Членами клуба могут стать компании, зарегистрированные в Подмосковье – как действующие экспортёры, так и только планирующие развивать экспортное направление.
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Лора Луганская