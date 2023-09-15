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В Московской области увеличили прожиточный минимум на будущий год

15 сентября 2023, 16:19
Фото: Istockphoto / Sergey Dementyev

Фото: Istockphoto / Sergey Dementyev

Прожиточный минимум на 2024 год Подмосковье увеличили. Cоответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Московской области – председатель правительства региона Ильдар Габдрахманов.
Документ об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения опубликован на сайте правительства Московской области.

Согласно постановлению, величина прожиточного минимума в Подмосковье в 2024 году на душу населения составит 18 296 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма 19 943 рублей. Для пенсионеров установлена величина в 15 735 рублей, для детей – в 17 747 рублей.


В текущем году прожиточный минимум в регионе для трудоспособного населения составляет 18 832 рубля, для пенсионеров – 14 858 рублей, для детей – 6 759 рублей.

От размера прожиточного минимума зависят меры социальной поддержки, в том числе величина ежемесячного пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, выплата на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, региональная социальная доплата к пенсии, а также ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами.

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#экономика
#прожиточный минимум
#деньги
#московская область
#подмосковье
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В Московской области убрали весь рапс
15 сентября 2023, 16:35

Фото: Istockphoto / eAlisa

План по уборке озимого рапса в Подмосковье целиком выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Культура убрана с площади 2,5 тыс га. Валовый сбор составил 9,6 тыс тонн при средней урожайности 36,7 центнеров на гектар. Это то на 7,7 центнера на гектар выше прошлогоднего показателя, отметили в министерстве.
 
Там добавили, что в основном в Подмосковье выращивают озимый и яровой рапс.

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#апк
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Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ «психологической» границы курса рубля
Набиуллина: ЦБ не имеет психологической границы курса рубля для принятия решений
15 сентября 2023, 16:16

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не имеет какой-то «психологической» границы курса рубля для принятия решений. Об этом Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Она подчеркнула, что в нашей стране курс рубля плавающий. Глава ЦБ РФ отметила, что в регуляторе учитывают тот факт, что динамика курса и его ослабление — это проинфляционный фактор.

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Ранее в Банке России сообщили, что завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения.

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В новом индустриальном парке «Южный» в Подольске создадут 7 тыс рабочих мест
15 сентября 2023, 15:30

Фото: Мининвест МО

Благодаря развитию нового индустриального парка «Южный» в Подольске будет создано около 7 тыс рабочих мест. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
 Там отметили, что в 68 индустриальных парках региона уже сейчас создано более 66 тысяч рабочих мест. 69-й индустриальный парк, который начали строить в Подольске, позволит создать ещё порядка 7 тыс.

Как отметили в ведомстве, плановый объём инвестиций в инфраструктуру нового индустриального парка составляет 12 млрд рублей. Почти 55% от этой суммы управляющая компания планирует инвестировать в следующем году.    

Предполагается, что первый объект индустриального парка, распределительный центр, построят к 2025 году. 

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#экономика
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#подольск
#подмосковье
#московская область
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Аналитик Чернов допустил снижение доллара до 90 рублей на следующей неделе
15 сентября 2023, 14:56

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Аналитик Владимир Чернов заявил, что доллар может опуститься на следующей неделе до 90-92,5 рублей при условии, если Центробанк проявит жесткость и повысит ключевую ставку.
Однако, если ставка останется прежней на уровне 12%, то доллар будет стремится к отметке в 100 рублей на следующей неделе.

«Если же ЦБ повысит ключевую ставку умеренно, то на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 93,5-95 за доллар. А если регулятор проявит жёсткость и повысит ключевую ставку на 200-300 б. п., то стоимость доллара на следующей торговой неделе может опуститься в район 90-92,5 рубля», — добавил в беседе с RT Чернов.

Ранее управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире программы «Он такой один на «Радио 1» с Дмитрием Потапенко рассказал, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.

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#доллар
#рубль
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#цб
#экономика
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ЦБ допустил замедление роста экономики
Центробанк: фаза восстановления экономики России завершена, ее рост замедлится
15 сентября 2023, 14:41

Фото: iStock/Galeanu Mihai

В Банке России сообщили, что завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения.
Отмечается, что увеличивается дефицит свободных трудовых ресурсов. 

Ранее сообщалось, что безработица в России вновь обновила исторический минимум. Низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением. Также в регуляторе заявили о повышении ключевой ставки до 13% с 12% годовых. Это новый максимум с весны прошлого года.

Напомним, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. Он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.

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#банк россии
#экономика
#ставка
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Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка
Экономист Кричевский: повышение ставки Центробанка разгонит инфляцию в России
15 сентября 2023, 14:07

Фото: IStock/SSV-Photo

Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В ЦБ подчеркнули, что необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году.
Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.  
«Они наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счёт кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств. В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», — сказал Никита Кричевский.  
По словам экономиста, повышение ключевой ставки отразится и на бюджете из-за роста процентов по облигациям федерального займа.
«На первый план выходят личные амбиции ЦБ; никакой реальной экономики в манипулировании ставкой лично я, как доктор наук, не наблюдаю. Потому что сегодня сделали ставку 13 процентов, это значит, что кредит будет дороже, а кредит станет дороже, потому что ставки по депозитам вырастут. Кроме того, вырастут проценты по ОФЗ. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет», — сказал Кричевский.
Отметим, что рубль никак не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13%. Экономист отметил, что этот инструмент не связан с регулированием курса, поэтому никакой реакции ждать не нужно. 

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#центробанк
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Безработица в России вновь обновила исторический минимум
15 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/pcess609

Безработица в России вновь обновила исторический минимум. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
Сообщается, что низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы — это дополнительное структурное ограничение.

Напомним, в июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.

Безработными считаются те граждане, которые на момент исследования нуждались в работе, искали ее и были готовы оперативно к ней приступить. 

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#подмосковье
#безработица
#центробанк
#россия
#экономика
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ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%
15 сентября 2023, 13:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, однако сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
По информации регулятора, проводимая денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. 

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Ранее заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута заявила, что как повышение, так и снижение ключевой ставки не поможет российской экономике.

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#цб
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Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых
15 сентября 2023, 13:32

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Об этом сообщили в регуляторе.
Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Напомним, в июле Банк России начал ужесточение монетарной политики, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт, что было сделано с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. В августе регулятор провел внеочередное заседание, на котором ключевая ставка была повышена на 3,5 процентных пункта – до 12% годовых.

Ранее управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев сообщил, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.

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