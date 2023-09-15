В Московской области увеличили прожиточный минимум на будущий год

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Прожиточный минимум на 2024 год Подмосковье увеличили. Cоответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Московской области – председатель правительства региона Ильдар Габдрахманов.
Документ об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения опубликован на сайте правительства Московской области.
Согласно постановлению, величина прожиточного минимума в Подмосковье в 2024 году на душу населения составит 18 296 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма 19 943 рублей. Для пенсионеров установлена величина в 15 735 рублей, для детей – в 17 747 рублей.
В текущем году прожиточный минимум в регионе для трудоспособного населения составляет 18 832 рубля, для пенсионеров – 14 858 рублей, для детей – 6 759 рублей.
От размера прожиточного минимума зависят меры социальной поддержки, в том числе величина ежемесячного пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, выплата на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, региональная социальная доплата к пенсии, а также ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами.
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Согласно постановлению, величина прожиточного минимума в Подмосковье в 2024 году на душу населения составит 18 296 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма 19 943 рублей. Для пенсионеров установлена величина в 15 735 рублей, для детей – в 17 747 рублей.
От размера прожиточного минимума зависят меры социальной поддержки, в том числе величина ежемесячного пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, выплата на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, региональная социальная доплата к пенсии, а также ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами.
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Лора Луганская