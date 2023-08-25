В Московской области увеличили выпуск одежды и обуви

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Подмосковная лёгкая промышленность значительно увеличила объёмы производства в этом году. За I полугодие 2023-го текстильная промышленность показала рост почти на 23,5%, кожевенная – на 29%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В количественном выражении по отдельным видам выпускаемой продукции легпрома зафиксирован кратный рост. Так, объём пошива брюк в регионе увеличился более чем на 520%. Общий объём производства за этот период составил 142,5 тыс пар», – отметили Зиновьева.По её словам, предприятия обувной промышленности в I полугодии текущего года также значительно увеличили выпуск продукции. По сравнению с 2022-м в количественном выражении объёмы производства выросли более чем на 50%. В регионе за этот период было произведено свыше 7,2 млн пар обуви.
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Лора Луганская