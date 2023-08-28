В Московской области уже собрали около 9 тыс тонн масличных

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Подмосковные сельхозпредприятия начали уборку урожая масличных культур. Они уже собрали почти 9 тыс тонн масличных, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Сегодня масличные убраны на площади 2,7 тыс га из запланированных 45,8 тыс га. Валовый сбор составил 8,9 тысяч тонн при средней урожайности более 32 центнера на гектар», – рассказали в министерстве.Уборочная кампания масличных проходит в 19 городских округах Подмосковья. В числе лидеров в пресс-службе назвали Луховицы, Зарайск, Шаховскую и Серебряные Пруды.
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Лора Луганская