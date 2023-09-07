В Московской области уже заготовили 860 тыс тонн кормов для животных

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В Подмосковье уже заготовили более 870 тыс тонн грубых кормов для сельскохозяйственных животных при плане в 900 тыс тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Как отметили в министерстве, использование в рационе качественных кормов позволяет повысить молочную и мясную продуктивность скота, сохранить здоровье и продуктивное долголетие животных.
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Лора Луганская