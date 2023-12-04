В Московской области выделили уже 14-й ИТ-грант

Фото: Мингосуправления МО
В Подмосковье подписано 14-е соглашение о выдаче ИТ-гранта, сообщили в Мингосуправления Подмосковья. Грантополучателем стало ООО «Глоубайт лаборатория данных».
«Мы разрабатываем и реализуем региональные меры государственной поддержки ИТ-отрасли Подмосковья, делимся опытом и вносим свои предложения на федеральный уровень. В нашем регионе увеличивается число высококвалифицированных специалистов. Значит, наша работа проделана не зря», – сказал первый замдиректора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.«Глоубайт лаборатория данных» специализируется на внедрении корпоративных хранилищ данных, систем отчётности и аналитических бизнес-приложений в ведущих российских корпорациях.
Условия получения грантов и отбора заявок можно найти на региональном портале госуслуг.
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