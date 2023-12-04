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В Московской области выделили уже 14-й ИТ-грант

04 декабря 2023, 10:43
Фото: Мингосуправления МО

Фото: Мингосуправления МО

В Подмосковье подписано 14-е соглашение о выдаче ИТ-гранта, сообщили в Мингосуправления Подмосковья. Грантополучателем стало ООО «Глоубайт лаборатория данных».
«Мы разрабатываем и реализуем региональные меры государственной поддержки ИТ-отрасли Подмосковья, делимся опытом и вносим свои предложения на федеральный уровень. В нашем регионе увеличивается число высококвалифицированных специалистов. Значит, наша работа проделана не зря», – сказал первый замдиректора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.
«Глоубайт лаборатория данных» специализируется на внедрении корпоративных хранилищ данных, систем отчётности и аналитических бизнес-приложений в ведущих российских корпорациях.


Как напомнили в министерстве, претендовать на получение ИТ-гранта могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье. Субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее пяти новых высококвалифицированных сотрудников.

Условия получения грантов и отбора заявок можно найти на региональном портале госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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В Китае число неплательщиков по кредитам выросло до рекордного уровня
Financial Times: более 8 млн китайцев не могут заплатить по кредитам
03 декабря 2023, 16:05

Фото: istockphoto/tuaindeed

Такие показатели подчеркивают глубину экономического спада в Китае, пишет Financial Times.
По данным судов Китая, примерно 8,54 млн человек в возрасте от 18 до 59 лет занесены властями в черный список после неуплаты по различным займам, в том числе ипотека и бизнес-кредиты. 

8 млн неплательщиков эквивалентно примерно одному проценту взрослых трудоспособных китайцев. С 2020 года этот показатель вырос с 5,7 до 8,54 млн. Пандемия затормозила рост экономики и сократила доходы населения.

«Безудержный рост числа неплательщиков является результатом не только циклических, но и структурных проблем. Ситуация может ухудшиться», —сказал главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.

По китайскому законодательству, людям, которые оказались занесены в черный список, запрещено заниматься рядом видов экономической деятельности, в этом числе покупка авиабилетов и осуществление платежей через мобильные приложения. Всё это является препятствием для развития экономики, которая и так страдает от замедления темпов роста сектора недвижимости и снижения доверия потребителей.

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#китай
#кредиты
#деньги
#долги
#мир
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Российские крабы почти полностью захватили Японию
Nihon Keizai: Рынок Японии критически зависит от поставок крабов из России
03 декабря 2023, 03:26

Фото: РИА Новости/Фред Гринберг

Поставки крабов из России в 2023 году почти на 70% заполнили японский рынок, и теперь избавиться от этой зависимости будет крайне сложно, пишет издание Nihon Keizai.
«Доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8 процента <...>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <...>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — говорится в статье.

Причиной такого положения дел стал высокий спрос российских морепродуктов из-за санкций США. Как отмечают журналисты, если раньше Соединённые Штаты являлись крупнейшим потребителем российского краба, то теперь после запрета на импорт в Америку производители РФ обратили внимание на Азию. И здесь Япония оказалась весьма перспективным рынком сбыта.

Напомним, что ещё в марте прошлого года США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России. А вот Япония отложила ввод аналогичного запрета, сославшись на защиту местных переработчиков российской продукции.

Как подчеркнул один из собеседников Nihon Keizai, выживание японских крабовых дистрибьюторов напрямую зависит от торговых отношений с Москвой, поэтому последние будут продолжаться, несмотря на санкции Вашингтона.

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#япония
#россия
#экономика
#санкции
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Правительство РФ расширило виды поддержки инвесторов на Дальнем Востоке
02 декабря 2023, 16:57

Фото: istockphoto/KadnikovValerii

Правительство России установило приоритет для инвестиционных проектов, связанных с туризмом на Дальнем Востоке. Общий объем субсидий на эти цели составит около одного миллиарда рублей.
Кроме того, инвесторы, которые реализуют свои проекты в Дальневосточном федеральном округе, получат возможность частично возмещать расходы на присоединение железнодорожных путей предприятий к путевой инфраструктуре РЖД. Размер выплат будет определяться исходя из объема инвестиций и специального коэффициента, который будет устанавливаться президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока по отдельным видам экономической деятельности.

Таким образом, государство сможет оказывать поддержку тем проектам, которые оказывают наиболее значительное влияние на развитие дальневосточных регионов.

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#ржд
#инвесторы
#расходы
#проекты
#развитие
#государство
#правительство
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На Украине сообщили о резком сокращении экспорта из-за действий Польши
Министр экономики Свириденко: экспорт Украины сократился на 40% из-за Польши
02 декабря 2023, 15:33

Фото: iStock/DarthArt

Украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками. Об этом сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко, слова которой приводит издание «Зеркало недели».
Она отметила, что в ноябре экспорт продукции с Украины составил 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объём продукции, перевезённый через украинско-польскую границу, составил 282 тысячи тонн, что на 40% ниже тех показателей, что отмечались до блокады со стороны Польши. 

На ряде пунктов пропуска, например, на «Ягодин – Дорогуск», экспорт товаров практически остановился, из-за чего наблюдается двукратное падение показателей. 

Свириденко добавила, что украинское правительство ищет пути для разрешения сложившейся ситуации. По словам министра, власти надеяться на двусторонний диалог, который позволит урегулировать обстановку на границе. 

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#украина
#польша
#экспорт
#продукция
#граница
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В России собираются повысить первоначальный взнос по ипотеке
Вице-премьер Хуснуллин: правительство повысит первоначальный взнос по ипотеке
02 декабря 2023, 12:03

Фото: iStock/Evkaz

Правительство РФ собирается повысить первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Политик отметил, что такая мера связана с планами по дальнейшему развитию ипотечного кредитования. 

По словам Хуснуллина, до 1 июня 2024 года действует семейная и льготная ипотеки, а в настоящее время принимаются решения о повышении первоначального взноса. 

При этом не уточняется, насколько повысится первоначальный взнос. 

Ранее сообщалось, что правительство собирается увеличить лимиты по выдаче льготной ипотеки. Такая мера связана с возросшим показателем ключевой ставки и высоким спросом на государственные программы. 

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#россия
#ипотека
#правительство
#экономика
#жильё
#россияне
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Россия вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз
Евростат: РФ вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
02 декабря 2023, 10:37

Фото: iStock/Scharfsinn86

Россия спустя полтора года снова вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз, следует из данных Евростата.
В сентябре Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России. Рост оценивается в 22% за месяц и в десять раз за год, достигнув 180 тысяч тонн. Такие показатели являются рекордными с марта прошлого года. Такое достижение позволило России занять четвёртое место среди крупнейших поставщиков зерна в ЕС. 

Отмечается, что главным направлением импорта для стран Евросоюза стала Украина, поставки которой за месяц возросли на 1%. Однако за год они сократились на четверть – до 1,2 миллиона тонн. 

На втором месте разместилась Бразилия, объём экспорта которой составил до 1,1 миллиона тонн в сентябре. 

Завершает тройку лидеров Турция с отправленными 204 тысячами тонн зерна. 

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#россия
#евросоюз
#зерно
#поставки
#экспорт
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Путин разрешил «Лукойлу» купить акции «ЭЛ5-энерго» у Uroc Ltd
02 декабря 2023, 00:09

Фото: Фотобанк Московской области

Президент РФ Владимир Путин разрешил «Лукойлу» приобрести у кипрской Uroc Ltd акции генерирующей компании «ЭЛ5-энерго». Соответствующее распоряжение опубликовано на российском правовом портале.
В документе говорится о 2,618 миллиарда акций компании «ЭЛ5-энерго». Уточняется, что для осуществления сделки необходимо получить разрешения, предусмотренные законодательством России.

«Лукойл» в мае 2023 года завершил сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab S.r.l, расположенного на острове Сицилия в Италии.

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#бизнес
#сделки
#компании
#россия
#владимир путин
#нефть
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Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд
01 декабря 2023, 23:02

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Власти Швейцарии заморозили активы Российской Федерации на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом пишет Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).
В публикации говорится, что озвученные цифры являются предварительными, однако по сравнению с 2022 годом они выросли.

В конце прошлого года Швейцария сообщила о заморозке российских активов на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд).

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Подмосковная компания поставила в Объединённые Арабские Эмираты 2,5 тонны продукции
#швейцария
#россия
#санкции
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Подмосковная компания поставила в Объединённые Арабские Эмираты 2,5 тонны продукции
01 декабря 2023, 22:46

Фото: Мининвест МО

Подмосковный производитель продовольствия впервые представил продукцию на полках супермаркета Neighbours market в Дубае. Всего резидент индустриального парка «Лыткарино», компания ООО «Европродукт», отгрузил 2,5 тонны продукции, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Потребители из ОАЭ активно знакомятся с продукцией компании, выпускаемой под брендом Tamaki. На полках супермаркета можно найти заправку для салата, майонез «Японский», а также пять видов соуса: «Луковый», «Сладкий чили для курицы», «Халапеньо», «Чёрный перец» и «Чёрный чеснок». 
«Компания стала одним из пяти подмосковных производств, успешно зашедших в эмиратские торговые сети при поддержке властей Подмосковья. Сборный контейнер с грузом региональных производителей продуктов отправился в Дубай. Этому предшествовало достижение договорённостей с арабскими сетевыми ритейлерами о размещении на их полках продукции наших компаний», – рассказали в министерстве. 
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запущен новый экспортный онлайн-сервис, который поможет решить логистические задачи компаниям-экспортёрам. Теперь они могут оставить заявку на Инвестпортале Подмосковья на включение своей продукции в состав единого контейнера.

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