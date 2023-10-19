В Московской области запустили производство разведывательных дронов

Россия в этом году поставила Китаю уже более 75 млн тонн нефти. Об этом в ходе Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Пекине сообщил глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.