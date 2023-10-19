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В Московской области запустили производство разведывательных дронов

19 октября 2023, 14:00
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Королёве запустили производство беспилотников для разведки и отслеживания перемещения техники противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Производство наладила компания «Альбатрос». В Подмосковье такие БПЛА разрабатывают, проектируют и собирают. Фото и видео с аппарата передаются в режиме реального времени, и это позволяет принимать быстрые решения, сказали ТАСС в министерстве.

Ранее компания производила беспилотники для оказания услуг в нефтегазовом секторе, строительстве, на транспорте, в электроэнергетике, сельском и лесном хозяйстве.


Одна из моделей дронов была разработана для поиска и спасения потерявшихся в лесу людей. Прибор может распознавать людей при съёмке в любое время суток, при любой погоде и любой сложности маршрута.

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#московская область
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В Московской области собрали рекордный урожай зерна
19 октября 2023, 14:10

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные аграрии собрали рекордные 704 тыс тонн зерна с 95% территорий. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«В этом году мы установим новый рекорд Московской области по сбору зерновых и зернобобовых. В СССР максимальный результат за год был 567 тысяч тонн. Его мы побили в прошлом году, намолотив 680 тыс тонн зерна. В этом году уже превысили показатели прошлого года, собрав 704 тыс тонн с 95% площадей», – уточнил Филимонов в интервью «Интерфаксу».
Уборочные работы завершатся до конца октября. По словам зампреда, в планах на этот год – впервые собрать 720 тыс тонн зерна.

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Россия опередила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай
Глава «Роснефти» Сечин: РФ уже поставила КНР 75 млн тонн нефти в 2023 году
19 октября 2023, 12:21

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Россия в этом году поставила Китаю уже более 75 млн тонн нефти. Об этом в ходе Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Пекине сообщил глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.
Он отметил, что в этом году Россия стала крупнейшим поставшиком нефти в Китай, обогнав по показателям Саудовскую Аравию. Так, за этот год было поставлено свыше 75 млн тонн нефти, что на 25% больше прошлогодних показателей за тот же период.

 Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Один пояс — один путь» заявил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

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#россия
#китай
#поставки
#нефть
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В Китае обсудили расширение бизнес-парка «Гринвуд»
19 октября 2023, 10:59

Фото: телеграм-канал губернатора Московской области

Модернизацию красногорского бизнес-парка «Гринвуд» губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с китайскими представителями. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
«Расширение бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске только на первом этапе даст еще 242 рабочих места. Его модернизацию мы обсудили в Пекине вместе с представителем China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка, председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Центр играет важную роль в развитии товарооборота между нашей страной и Китаем»,- рассказал Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что на территории «Гринвуда» работают торгово-выставочная зона B2B, офисная и сервисная зоны предприятий, конгресс-центр, гостиница, зоны общественного питания и услуг. В общей сложности создано около 12 тысяч рабочих мест.

Кроме этого, 170 резидентов бизнес-парка являются представители Китая. За 2022 год в бюджет Подмосковья около 161,9 млн рублей поступили благодаря работе «Гринвуда».

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#андрей воробьёв
#губернатор
#модернизация
#подмосковье
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В Подольске к 2030 году построят два кофейных завода за 3 млрд рублей
18 октября 2023, 18:54

Фото: Istockphoto / Schwede-Photodesign

В городском округе Подольск стартовало строительство двух заводов по производству кофе. ООО «Арабика» реализует проект к 2030 году, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Инвестиции в строительство превысят 3 млрд рублей. Общая мощность заводов составит более 45 тонн кофе в сутки. В одном здании будут обжаривать и упаковывать зерновой и молотый кофе, во втором разместят производство сублимированного кофе. Открытие нового производства позволит создать более 250 рабочих мест.
 
Компания «Арабика» была зарегистрирована в Подольске в 2020 году. Она занимается производством чая и кофе.

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#экономика
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#кофе
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#подмосковье
#московская область
#строительство
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Можайская ферма победила на Международном гастрономическом фестивале
18 октября 2023, 18:36

Фото: Минсельхозпрод МО

«Аннушкина ферма» из Можайска победила на Международном молодёжном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Покров». Ей не было равных в двух номинациях, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В этом году в фестивале участвовали более 400 фермеров, производителей продуктов, технологов пищевых производств и студентов. «Аннушкина ферма» первенствовала в номинации «Мясо», где представила домашние колбаски из свинины, говядины и птицы, а также в номинации «Соленья».                                                                                                                                      

В программу фестиваля была также включена Покровская ярмарка, где конкурсанты демонстрировали свою продукцию. В номинации «Сервис» накрывали тематические столы, посвящённые национальным традициям.                                                                                                                                      

В номинации «Столовый текстиль» соревновались в создании текстильных композиций на тему «Покровская ярмарка. Праздник урожая». А в номинации «Тесто» были представлены декорированные караваи и калачи, выпеченные по старинным рецептам. 

Помимо этого, на фестивале провели соревнования по художественной резке овощей и фруктов, созданию пищевого арт-декора и росписи поварского фартука.

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#московская область
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В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
Рабочая группа Госдумы подготовила предложения для компенсации советских вкладов
18 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/SSV-Photo

Член комитета Владимир Сенин сообщил, что рабочая группа в Госдуме подготовила предложения, которые касаются компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Об этом Сенин рассказал на заседании думского комитета по финансовому рынку, передает РИА Новости.
В 1995 году был принят закон о восстановлении ценности советских вкладов путем перевода в целевые долговые обязательства России, при этом порядок их обслуживания до сих пор не утвердили. Из-за того, что нет финансирования, каждый год действие закона приостанавливается.

Согласно предложениям рабочей группы, приостановку закона предлагается сделать бессрочной или отменить его вовсе. Сенин пояснил, что если государство не может исполнить обязательства, то правильнее будет в этом признаться, однако для этого нужны веские аргументы.

Отмечается, что возможен перенос вкладов в долговые обязательства Сбербанка или введение приоритетных компенсационных выплат, которые будут положены вкладчикам старше 78 лет.

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#путин
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В Подмосковье выпускают напитки от бессонницы и тревожности собственной разработки
18 октября 2023, 17:48

Фото: Минсельхозпрод МО

Расположенная в Одинцовском городском округе компания Wellochko выпускает напитки, помогающие заснуть и снижающие тревожность. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Подмосковные врачи и нутрициологи разработали кисломолочные напитки нового поколения. Это продукты с содержанием лактазы и живой биомассы лактобактерий. 
 
Предприятие выпускает 500 литров в сутки напитков, уникальных по составу. Продукцию изготавливают из закваски на цельном коровьем молоке. Лактобактерии культивируют в собственной лаборатории.   Натуральные экстракты гриффонии, зверобоя и облепихи входят в состав напитка «Антидепрессант», а «Здоровый сон» включает лаванду, пассифлору и хмель.  

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#минсельхозпрод мо
#напитки
#здоровье
#продукты
#подмосковье
#московская область
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Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа РФ
18 октября 2023, 15:38

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич назвал странным решением Болгарии по введению акцизов на транзит российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше», — отметил президент Сербии.
По словам Вучича, запасов дизельного топлива в Сербии хватит на 65 дней, нефти — на 73 дня. В хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров газа. Сербский президент подчеркнул, что если поставки газа перекроют, могут появиться проблемы. Но, как заявляет Вучич, Белград и Будапешт подготовлены к ним лучше других.

Напомним, 13 октября Болгария установила акциз в 20 левов (10 евро) за каждый мегаватт-час транзита российского газа. Этот налог составляет около 20% от базовой стоимости газа.

Ранее в Венгрии рассказали, планирует ли страна уменьшать поставки газа из России. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре
РБК: российские банки готовятся к повышению ключевой ставки в октябре
18 октября 2023, 10:30

Фото: iStock/IUshakovsky

Российские банки ожидают повышение ключевой ставки в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на экспертов и статистику Центробанка.
По данным управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, рост долга сектора перед регулятором является причиной серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Сообщается, что в этом месяце банки заняли у Центрального банка более 7 триллионов рублей, что привело к структурному дефициту ликвидности.

Напомним, в сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что ключевой ставки 13% достаточно «для убийства промышленности» в РФ.

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