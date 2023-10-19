В Московской области запустили производство разведывательных дронов

Фото: Мининвест МО
В Королёве запустили производство беспилотников для разведки и отслеживания перемещения техники противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Производство наладила компания «Альбатрос». В Подмосковье такие БПЛА разрабатывают, проектируют и собирают. Фото и видео с аппарата передаются в режиме реального времени, и это позволяет принимать быстрые решения, сказали ТАСС в министерстве.
Ранее компания производила беспилотники для оказания услуг в нефтегазовом секторе, строительстве, на транспорте, в электроэнергетике, сельском и лесном хозяйстве.
Одна из моделей дронов была разработана для поиска и спасения потерявшихся в лесу людей. Прибор может распознавать людей при съёмке в любое время суток, при любой погоде и любой сложности маршрута.
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Лора Луганская