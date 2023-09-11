В Московской области заработал 68-й индустриальный парк

Фото: Мининвест МО
В Ленинском городском округе заработал индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4». Площадь объекта превышает 128 тыс кв м. Туда уже въехал первый резидент, сообщили в пресс-службе Миинвеста Подмосковья.
При полном заполнении в индустриальном парке создадут более 1 тыс новых рабочих мест.
Новый индустриальный парк стал 68-м по счёту в Подмосковье. Он представляет собой многофункциональный трехэтажный комплекс. Особенность – в доступе крупнотоннажного транспорта на второй этаж с полноценной зоной погрузки и разгрузки. На третий этаж полноценный доступ будет иметь среднетоннажный транспорт, что позволит предоставлять помещения в аренду разным резидентам.
Как отметили в министерстве, индустриальные парки – это удобные локации для размещения предприятий, а их инфраструктура позволяет быстро и оперативно запустить производство. За время работы резиденты индустриальных парков, которых насчитывается около 1,3 тыс, привлекли накопленным итогом свыше 490 млрд рублей инвестиций. На предприятиях индустриальных парков региона создано более 66 тыс рабочих мест.
Общая площадь индустриальных парков региона – около 3,2 тыс га. Они заполнены более чем на 84%.
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Новый индустриальный парк стал 68-м по счёту в Подмосковье. Он представляет собой многофункциональный трехэтажный комплекс. Особенность – в доступе крупнотоннажного транспорта на второй этаж с полноценной зоной погрузки и разгрузки. На третий этаж полноценный доступ будет иметь среднетоннажный транспорт, что позволит предоставлять помещения в аренду разным резидентам.
Общая площадь индустриальных парков региона – около 3,2 тыс га. Они заполнены более чем на 84%.
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Лора Луганская