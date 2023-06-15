В Московской области появится автодорога в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулёва

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Новая дорога разгрузит Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво. Трафик на этих территориях заметно вырос за последние годы, транспортная нагрузка достигает 90%. Там много светофоров, одноуровневых пересечений с другими дорогами. Всё это становится причиной образования пробок и создаёт неудобства для жителей. Рассчитываем, что благодаря нашим партнёрам эта проблема будет решена, и у водителей появится альтернативный маршрут», – поделился планами губернатор.
«Холдинг «Автобан» уже давно участвует в развитии дорожной инфраструктуры в Подмосковье. Так, при нашем непосредственном участии были реализованы проекты строительства 3-го и 4-го этапов Центральной кольцевой автодороги, проведена реконструкция участков федеральной дороги М-3», – отметил Андреев.Ранее «Радио 1» сообщало, что китайский инвестор будет производить в Подмосковье субстанцию для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.