В Московской области появятся новые сервисы для бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье запустили или собираются запустить несколько новых сервисов для бизнеса. Об этом объявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«С 30 июня запустили сервис «Вывеска плюс фасадная схема». На него был запрос со стороны бизнеса. Это достаточно массовая услуга – 26 тыс вывесок в год получает бизнес на фасадах. Сейчас мы сделали услугу «два в одном»: вывеску можно будет повесить, получив ещё и фасадную схему», – рассказала зампред.На ближайшее время намечен запуск ещё пяти сервисов. Первый – «Путь экспортера». Он представляет собой алгоритм того, как начать экспортировать.
«Второй сервис – «Поставь товар в контейнер». У нас есть договорённость с транспортными компаниями, в том числе с РЖД, которые готовы подключиться. Третий сервис – «Открой бизнес на первом – втором этажах МКД». Это будет комплексная услуга – можно будет получить не просто недвижимость, а пакет мер поддержки. Четвёртый – попробуем сделать совместный комплексный сервис «Начни бизнес в парках». Пятый – «Начни производство быстро». Это покупка промышленной недвижимости «Подмосковье индастриал», – отметила Зиновьева.Сейчас на Инвестиционной карте портала имеется 7,5 тыс готовых к реализации объектов. Это участки в 67 индустриальных парках и пяти особых экономических зонах Подмосковья, промышленные площадки, помещения и здания для бизнеса, гостиницы и офисы, мобильные торговые объекты. Зайдя на карту, предприниматель может задать желаемые параметры и подать заявку.
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Лора Луганская