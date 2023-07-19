В Москве открылся новый путепровод с МКАД на трассу М-4 «Дон»

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В Москве открылся новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
С введением в эксплуатацию обновленной развязки возрастет пропускная способность трассы М-4 «Дон», южного отрезка МКАД и Липецкой улицы. Также автомобили и общественный транспорт сможет с трассы М-4 выезжать непосредственно на внутреннюю сторону МКАД, минуя другие съезды кольцевой автодороги. Улучшится транспортная доступность нескольких населенных пунктов Подмосковья.
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Александр Бойцов