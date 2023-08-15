В Москве увеличились объёмы промышленного производства

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве за последние полгода выросли объёмы промышленного производства. Об этом стало известно из его блога.
Он уточнил, что за первое полугодие года объём промышленного производства в Москве вырос почти на 9%, а показатели обрабатывающей отрасли – на 9,8%.
Кроме этого, он сообщил, что с нового учебного года в столице будут внедрены единые стандарты предпрофессионального обучения для старших школьников. Как передают argumenti.ru, такие меры позволят сделать предпрофильное обучение более качественным и привлекательным для школьников.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о готовности образовательных учреждений к началу учебного года. Так, в рамках госпрограммы к началу учебного года откроется 30 школ. Сейчас проводятся строительные работы в отношении 97 школ, а капитальный ремонт проводится в 63 учебных заведениях.
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«С января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%», — приводит utro.ru слова Собянина.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о готовности образовательных учреждений к началу учебного года. Так, в рамках госпрограммы к началу учебного года откроется 30 школ. Сейчас проводятся строительные работы в отношении 97 школ, а капитальный ремонт проводится в 63 учебных заведениях.
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Мелисса Тимофеева