В Москве увеличилось производство бумажных изделий

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В Москве за восемь месяцев этого года увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
Отмечается, что рост производства составил 10,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
При этом, ежегодно в Москве открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Однако, при развитии своего дела люди могут столкнуться с различного рода препятствиями несмотря на самодисциплину, психологическую уверенность и хорошие стартовые условия и капитал. Бизнесмен и инвестор Армен Оганесян отметил, что в сложных ситуациях предпринимателю может помочь опытный наставник. Как передают «Дни.ру», наставничество, по мнению эксперта, является хорошим способом личностного роста, поскольку даёт возможность общаться лично с человеком, который имеет опыт в преодолении трудностей в схожем деле.
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«В столице работает более 70 предприятий, выпускающих бумажную продукцию. По итогам прошлого года объём их производства вырос на 36,5%. В этом году положительная динамика сохраняется: за восемь месяцев 2023 года объём выпуска увеличился на 10,2%», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Мелисса Тимофеева