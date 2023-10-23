В Мособлдуме рассмотрят проект бюджета Московской области

Фото: пресс-служба Московской областной Думы
В Московской областной Думе 26 октября пройдет плановая работа над документами о бюджете Московской области на 2024 год. Об этом сообщил Игорь Брынцолов в своем телеграм-канале.
В 2024 году доходы бюджета и расходы Подмосковья впервые планируются более чем 1 трлн рублей.
Он также подчеркнул,что в за счет трехлетнего бюджета будут направлены на реализацию всех пожеланий жителей Подмосковья. В основном это будет строительство социальных объектов: школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта, а также транспортной инфраструктуры.
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«Безусловно, при планировании бюджета важно предусмотреть расходы на выполнение всех социальных обязательств перед нашими жителями: льготы, пособия, доплаты для социально незащищённых граждан. Нам необходимо учесть и те задачи, которые ставит наш Президент в своём Послании – прежде всего это поддержка участников СВО и их семей», - отметил депутат Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева