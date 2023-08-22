В Независимом топливном союзе назвали способ побороть дефицит бензина в России

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Председатель правления, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что проблемы нехватки топлива в отдельных регионах возникают на регулярной основе, но это не свидетельствует о дефиците по стране. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Баженов отметил, что ситуация с сегодняшним дефицитом бензина и дизеля в разных регионах страны связана с географическим и инфраструктурным факторами.
Баженов подчеркнул, что в РФ производство бензина и дизеля находится на профицитном уровне. Эксперт добавил, что для устранения проблем с недостаточностью топлива необходимо вводить конкретные стимулы на поставку в те регионы, где наблюдается определенный дефицит.
Напомним, ранее выяснилось, что примерно 10 российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, с нехваткой и подорожанием дизеля. Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили.
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«Просто сама по себе инфраструктура в части обеспечения продукцией в этих регионах оставляет желать лучшего. И, по сути, там и с сообщением в отношении поставок тоже есть определенные сложности и трудности. И поэтому более менее регулярно такая ситуация происходит», — приводит слова эксперта Общественная служба новостей.
Напомним, ранее выяснилось, что примерно 10 российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, с нехваткой и подорожанием дизеля. Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили.
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Екатерина Коршунова