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В Независимом топливном союзе раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель

Президент Независимого топливного союза Баженов высказался против введения госрегулирования цен на дизель
24 августа 2023, 13:55

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Российские грузоперевозчики обратились к властям с предложением ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его предельную стоимость. С резкой критикой этой идеи выступил глава Независимого топливного союза России Павел Баженов.
В эксклюзивном интервью для «Радио 1» специалист назвал такую меру крайне недальновидной и в большей степени популистской, чем способной принести реальный положительный экономический эффект. Кроме того, Баженов отметил, что негласно и неофициально, но де-факто цены на топливо и так регулируются. Это связано и с антиинфляционными рекомендациями правительства страны, и с политикой нефтяных компаний. Также он напомнил, что Россия является крупным экспортером топлива, что не может не сказываться и на внутреннем рынке.

Президент Топливного союза уверен, что для снижения цен на топливо внутри страны существуют другие, более экономически оправданные меры, нежели вмешательство государства в рыночное формирование цены или прямое ее регулирование. Например, можно снижать налоговую нагрузку на производителей топлива или поставщиков сырья, увеличивать объемы реализации на внутреннем рынке, субсидировать отдельные группы хозяйствующих субъектов.


Введение госрегулирования цены на дизельное топливо по сути будет шагом к плановой экономике и может привести к самым непредсказуемым и неблагоприятным экономическим последствиям, включая прежде всего дефицитные явления. Рыночная экономика работает совсем по другим правилам, заключил Павел Баженов.

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#россия
#экономика
#топливо
#президент
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#цены
#меры
#интервью
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Российские грузоперевозчики просят законодательно ограничить рост цен на дизельное топливо
24 августа 2023, 09:02

istockphoto/Milos-Muller

Ассоциация грузоперевозчиков «Грузавтотранс», объединяющая более 200 логистических компаний, обратилась к российским властям с предложением ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо. По их мнению, фиксация цены ниже 60 рублей за литр ДТ будет способствовать стабилизации рынка.
Письмо с соответствующими расчетами, выводами и доводами уже направлено российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия». Президент организации Владимир Матягин, в частности, указал, что в некоторых регионах Центральной и Южной России дизель за неделю подорожал на 10% и теперь цена его колеблется в районе 68-70 рублей за литр.

По мнению представителей ассоциации, если учитывать стоимость услуг, любые грузоперевозки будут рентабельны только при цене топлива ниже 60 рублей за литр. Иначе буду бесконечно расти в цене услуги по логистике, что в конечном итоге скажется на потребителе, так как стоимость товара вырастет аналогичным образом. Кроме того, для реализации предложенных грузоперевозчиками мер, государству необходимо будет воспользоваться некоторыми ограничительными инструментами в области экспорта.

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#президент
#цена
#услуги
#перевозки
#топливо
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РИА Новости: Закупки российского урана выросли в США в 2,2 раза
24 августа 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Jumbo2010

Соединенные Штаты за первые шесть месяцев 2023 года закупили в России 416 тонн урана. Эта сумма на 220% превысила показатели за такой же период предыдущего года и стала максимальной с 2005 года.
Соответствующие расчеты произвели специалисты РИА Новости, опираясь на данные американской статистической службы. Россия поставляет Штатам исключительно ядерное топливо с обогащением по урану-235. Этот вид топлива является основной статьей «радиоактивного» импорта американцев. В анализе агентства учитывались также данные по ввозу обедненного и природного урана из других стран.

В первом полугодии 2022 года США ввезли из России 188 тонн урана, что в 2,2 раза меньше, чем за этот же период нынешнего года (416 тонн). Только показатель 2005 года сравнимы с этими цифрами. Тогда американцы импортировали из нашей страны 418 тонн радиоактивного топлива. Если же брать в расчет денежный эквивалент, то стоимость ввезенного в Соединенные Штаты российского урана составила составила 696,5 миллиона долларов. Этот показатель является максимальным с 2002 года, сообщают аналитики агентства.

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#сша
#россия
#топливо
#данные
#страны
#специалисты
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Силуанов: Россия готова платить иностранным инвесторам без ограничений
24 августа 2023, 06:12

Фото: сайт Кремля

Российские власти приняли решение о выплате иностранцам дивидендов без ограничений, если они будут инвестировать средства в экономику РФ. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главы Минфина РФ Антона Силуанова.
В ходе выступления на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, министр отметил, что финансовый суверенитет, безусловно, не подразумевает самоизоляцию.

«Мы приветствуем иностранные инвестиции, работаем над повышением привлекательности нашего рынка. Для этого в августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги в российскую экономику в настоящее время», — цитирует агентство слова Силуанова.

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#деньги
#инвестиции
#министр
#россия
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Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд
Валютные вклады россиян в июле упали ниже 45 миллиардов долларов
24 августа 2023, 03:46

Фото: iStock/Pineapple Studio

В июле средства россиян, хранящиеся в иностранной валюте, сократились до менее чем 45 миллиардов долларов, установив самый низкий уровень с осени 2008 года, показало исследование данных Центробанка, проведённое агентством РИА Новости.
Это был 14-й месяц подряд, когда наблюдалась такая тенденция: на этот раз вклады уменьшились на 1,9% или 870 миллионов долларов, составив 44,4 миллиарда долларов. При этом в ноябре 2008 года вклады были равны 39,8 миллиарда долларов.

Большая часть этого сокращения произошла за счет иностранных средств на текущих счетах, которые уменьшились на почти 5% до 16 миллиардов долларов. Это является самым низким показателем с сентября 2017 года. С другой стороны, традиционные валютные депозиты практически не изменились, сократившись всего на 41 миллион долларов и достигнув 28,5 миллиарда долларов к концу месяца.

Тем временем в июле рублевые вклады россиян увеличились на 1,5%, достигнув рекордного уровня в 35,85 триллиона рублей.

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#контроль
#вклады
#счёт
#цб
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Банк БРИКС заявил, что доллар останется «запрограммированной» в его ДНК валютой
23 августа 2023, 19:00

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что, несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов БРИКС, доллар остается валютой, «запрограммированной» в ДНК банка. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Отмечается, что большая часть финансирования банка будет номинирована в американской валюте. Маасдорп подтвердил данные о том, что Новый банк развития намерен увеличить долю финансирования банка в национальных валютах до 30%. На данный момент этот показатель составляет ниже 20%.

Ранее глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ. Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.

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#банк
#мид
#данные
#операции
#юар
#рф
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В Дмитрове откроют производство резиновой крошки за 114 млн рублей
23 августа 2023, 18:46

Фото: Istockphoto / Olga Evtushkova

«Дмитровский завод РТИ» начал строить производственно-складской комплекс на участке, предоставленном компании без проведения торгов. В расширение действующего производства компания вложит 114 млн рублей, сообщили в пресс-служба регионального Мининвеста.
«Дмитровский завод РТИ» занимается утилизацией старых автомобильных шин и бытовой техники. Сырьё поступает на предприятие из 26 регионов. Переработав старую продукцию, компания получает резиновую крошку и порошок. В дальнейшем эту продукцию используют при строительстве и производстве стройматериалов.

Новый производственно-складской комплекс будет выпускать резиновый порошок. Площадь всего комплекса составит 4,5 тыс кв метров. В нём создадут 50 новых рабочих мест.
 
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#экономика
#дмитров
#мининвест мо
#производство
#подмосковье
#московская область
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В ОЭЗ «Дубна» создадут современное производство лекарств
23 августа 2023, 18:34

Фото: Istockphoto / Gumpanat

Компания «Аргументум Фарма» создаст в Особой экономической зоне «Дубна» современное высокотехнологичное производство лекарственных препаратов. Для реализации проекта компания получила льготный заём в 150 млн рублей от Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Правительство Московской области подписало соответствующее соглашение с компанией в июне на Петербургском экономическом форуме. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. 
 
Площадь нового производства составит 8 тыс кв м. Заёмные средства пойдут на покупку технологического оборудования и запуск серийного производства. Сейчас идёт активная фаза строительства. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. На предприятии создадут более 100 рабочих мест. 
 
«Аргументум Фарма» займётся в ОЭЗ «Дубна» разработкой и производством уникальных жидких лекарственных форм, в том числе гормональных препаратов, а также лекарств, входящих в перечень жизненно важных. Это препараты для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии и инфаркта миокарда. 
 
Также на предприятии станут производить препараты он ревматических и онкологических заболеваний.

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#экономика
#оэз
#оэз «дубна»
#лекарства
#производство
#препараты
#медицина
#подмосковье
#мининвест мо
#московская область
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Подмосковный омбудсмен Фаевская призвала ликвидировать неформальную занятость в регионе
23 августа 2023, 18:00

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Одна из главных проблем на рынке труда Подмосковья – неформальная занятость. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская на заседании штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения. Оно прошло в региональном Минсоцразвития.
По словам Фаевской, чаще всего иностранцы работают без официального трудоустройства, заключения трудового договора и выплаты налогов. Это может привести к задолженности по зарплате со стороны работодателя.
«Уже решён вопрос по погашению долгов граждан Киргизии по зарплате в трёх компаниях – в Красногорске, Домодедове и Химках. Но главная проблема, которую предстоит решать на системном уровне, чтобы не допустить подобного, – разъяснить иностранным гражданам все преимущества трудового договора. Люди должны понимать, что в этом заинтересованы все стороны. Работодателю необходимы человеческие ресурсы для решения своих задач, а иностранцам – работа за зарплату. Когда всё прозрачно, проблемы исключаются», – отметила омбудсмен.  
В Подмосковье выявлено около 28 тыс человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«Из этих 28 тыс уже легализованы свыше 26 тыс человек. Благодаря системе контроля за трудоустройством населения всё больше людей официально устраиваются на работу», – отметила Болатаева.
Участниками совещания штаба стали представители разных государственных и муниципальных структур – прокуратуры, Гострудинспекции, профсоюзов, уполномоченного по правам человека, администраций городских округов Красногорск, Химки, Раменский, Домодедово и Истра.

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#ирина фаевская
#работа
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#зарплата
#иностранцы
#мигрант
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начали развивать крабовую передержку для отправки деликатеса в Китай
23 августа 2023, 16:45

Фото: Мининвест МО

Из аэропорта Шереметьево в Китай отправили первую партию живого камчатского краба – всего 18 тонн. Перевезти деликатес без потери качества группе компаний «Антей» позволила уникальная логистическая цепочка с использованием подмосковной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Центр передержки, где крабы ожидают авиарейса в Китай, компания организовала в городском округе Химки. Крабовая передержка в Подмосковье – необходимый элемент транспортного коридора для доставки деликатеса потребителям из Азиатско-Тихоокеанского региона. 
«Суда ГК «Антей» ведут промысел камчатского краба в Баренцевом море. Живого краба доставляют на передержку в Мурманск, а оттуда автомобильными контейнерами – в крабовую гостиницу в Подмосковье. Затем продукция самолётом отправляется в КНР», – пояснили в министерстве.
Такая логистическая цепочка открывает прямой авиакоридор между Мурманском и странами – покупателями живого краба. Живой краб преодолевает путь прямо из Баренцева моря до покупателя всего за 5-7 дней.

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#мининвест мо
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#подмосковье
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