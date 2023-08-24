В Независимом топливном союзе раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель

Фото: istockphoto/U. J. Alexander
Российские грузоперевозчики обратились к властям с предложением ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его предельную стоимость. С резкой критикой этой идеи выступил глава Независимого топливного союза России Павел Баженов.
В эксклюзивном интервью для «Радио 1» специалист назвал такую меру крайне недальновидной и в большей степени популистской, чем способной принести реальный положительный экономический эффект. Кроме того, Баженов отметил, что негласно и неофициально, но де-факто цены на топливо и так регулируются. Это связано и с антиинфляционными рекомендациями правительства страны, и с политикой нефтяных компаний. Также он напомнил, что Россия является крупным экспортером топлива, что не может не сказываться и на внутреннем рынке.
Президент Топливного союза уверен, что для снижения цен на топливо внутри страны существуют другие, более экономически оправданные меры, нежели вмешательство государства в рыночное формирование цены или прямое ее регулирование. Например, можно снижать налоговую нагрузку на производителей топлива или поставщиков сырья, увеличивать объемы реализации на внутреннем рынке, субсидировать отдельные группы хозяйствующих субъектов.
Введение госрегулирования цены на дизельное топливо по сути будет шагом к плановой экономике и может привести к самым непредсказуемым и неблагоприятным экономическим последствиям, включая прежде всего дефицитные явления. Рыночная экономика работает совсем по другим правилам, заключил Павел Баженов.
Читайте также:
Российские грузоперевозчики просят законодательно ограничить рост цен на дизельное топливо
В Независимом топливном союзе назвали способ побороть дефицит бензина в России
В российских регионах зафиксирован дефицит топлива на заправках
Президент Топливного союза уверен, что для снижения цен на топливо внутри страны существуют другие, более экономически оправданные меры, нежели вмешательство государства в рыночное формирование цены или прямое ее регулирование. Например, можно снижать налоговую нагрузку на производителей топлива или поставщиков сырья, увеличивать объемы реализации на внутреннем рынке, субсидировать отдельные группы хозяйствующих субъектов.
Читайте также:
Российские грузоперевозчики просят законодательно ограничить рост цен на дизельное топливо
В Независимом топливном союзе назвали способ побороть дефицит бензина в России
В российских регионах зафиксирован дефицит топлива на заправках
Александр Бойцов