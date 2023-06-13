В Нидерландах банки не могут заморозить активы россиян из-за ошибок в фамилиях

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NOS: Нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях
В Нидерландах треть банков и других финансовых учреждений не в состоянии заморозить активы россиян из-за ошибок в написании фамилий. Об этом сообщает NOS.
Отмечается, что фамилия президента России на английском языке пишется Putin, в то время как на голландском — Poetin.
Отмечается, что фамилия президента России на английском языке пишется Putin, в то время как на голландском — Poetin.
«Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках фамилия гражданина, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, украинском, русском, а также, возможно, и еще как-то, если что-то пошло не так», — цитирует издание слова адвоката Хелен Овер де Линден.Ранее «Радио 1» сообщало, что страны ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян