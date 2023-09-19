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В Ногинске при поддержке Мининвеста построили кинотеатр и ТРЦ

19 сентября 2023, 17:47
Фото: Istockphoto / LeMusique

Фото: Istockphoto / LeMusique

Компания «Армада» построила в Ногинске городского округа Богородский торгово-развлекательный центр и кинотеатр. Содействие в привлечении финансирования ей оказал штаб по работе с банками, сформированный подмосковным Мининвестом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для поддержки компании привлекли гарантийный фонд Московской области. В результате в октябре прошлого года инвестор получил два кредита в двух российских банках на 200 млн рублей. Это и позволило компании реализовать крупный инвестиционный проект.

Кинотеатр «Рассвет» в Ногинске открыли 15 сентября. Он сможет ежемесячно принимать до 40 тыс посетителей. В здании также работают рестораны, кафе, детская площадка, салоны связи и аптека.


Региональный штаб по взаимодействию с банками был сформирован по инициативе Мининвеста Московской области в прошлом году. Штаб оперативно решает вопросы, возникающие при получении предпринимателями кредитов в банках.

Для обращения в штаб бизнес может воспользоваться сервисом обратной связи, расположенном на инвестиционном портале Московской области. Все заявки обрабатываются в течение суток.

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#экономика
#мининвест мо
#кинотеатры
#строительство
#подмосковье
#московская область
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«У нас просто нет денег»: Зерновой союз предупредил о проблемах с урожаем
Глава РЗС предупредил о проблемах с зерном в 2024 году из-за нехватки денег
19 сентября 2023, 15:54

Фото: IStock/Orientaly

Российские фермеры говорят о рисках срыва уборочной и посевной. Реальные цены на дизель — цены, по которым аграрии покупают топливо, за три месяца взлетели вдвое. Такого резкого скачка не было еще никогда. Многие предприятия рискуют обанкротиться. Проблема осложняется тем, что у фермеров не покупают зерно.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал в эфире «Радио 1», что цена на дизель растёт ежегодно во время сбора урожая. Однако он подчеркнул, что обычно рост составляет до 10%, а в этом году топливо подорожало в два раза. 
«Цена на дизель всегда растет, когда аграрии повышают на него спрос, но в этом году это нечто умопомрачительное – 80-100 процентов составил рост. И всё это на фоне того, что с сентября нам с перестали выдавать льготные кредиты, то есть можно только по коммерческим ставкам деньги привлекать. Также государство применяет пошлинные квоты, из-за чего у нас просто нет денег», — сказал Злочевский. 
По словам эксперта, в этом году сбор урожая доведут до конца, однако засеивать территории на будущий год будут на оставшиеся деньги. 
«Центробанк поднял ключевую ставку, а в бюджете не заложена компенсация по повышенной ключевой ставке, и в результате денег не осталось. К тому же пошлины отняли вообще весь жирок, который был накоплен в сезоне 2021-2022 года, и уже в прошлом сезоне в 2022-2023 году весь этот жирок испарился. Но сбор мы проведём в любом случае, а вот сколько хватит на сев – не знаю. Будет делать по остаточному принципу: сколько денег будет – столько и посадим. И если наш рынок мы еще обеспечим, то на экспорт может не хватить», — добавил Злочевский. 
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#топливо
#сев
#экспорт
#льготныезерно
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Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года
«АБ-Центр»: до конца года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%
19 сентября 2023, 15:34

Фото: iStock/kuppa_rock

Генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов заявил, что до конца 2023 года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Плугова, рост цен на яйца объясняется несколькими факторами: сезоном и падением рубля. Из-за того, что ослабевает нацвалюта, дорожает оборудование и импортные кормовые добавки.

«Продукция птицеводства в целом дорожает. В том числе из-за колебаний курсов валюты, роста цен на кормовые добавки, оборудование, тарифов на электричество», — приводит слова Плугова NEWS.ru.

Гендиректор «АБ-Центра» отметил, что весной оптовая цена на говядину поставила рекорд, летом стоимость немного уменьшилась. При этом до конца 2023 года розничные цены на мясную продукцию могут увеличиться еще на 5%.

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Маск одним знаком описал надвигающуюся на США катастрофу
Илон Маск отреагировал в X на размер госдолга США восклицательным знаком
19 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/Sundry Photography

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал только одним символом на пост в соцсети Х о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов.
«!», — написал в своем блоге Маск.

Ранее на сайте американского минфина появилась информация о том, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. По состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. 16 июня она преодолела отметку $32 трлн.

Напомним, 3 июня президент США Джо Байден утвердил «Закон о налоговой ответственности от 2023 года», который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году 886 млрд долларов будет выделено на оборону, 121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, 637 млрд долларов — на другие необоронные программы.

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#сша
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#закон
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#байден
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#маск
#долги
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Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов
19 сентября 2023, 05:38

Фото: iStock/zimmytws

Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. Такие данные опубликовал американский Минфин.
На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. 16 июня она преодолела отметку $32 трлн.

3 июня президент США Джо Байден утвердил «Закон о налоговой ответственности от 2023 года», который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году 886 млрд долларов будет выделено на оборону, 121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, 637 млрд долларов — на другие необоронные программы.

Ранее Байден заявил, что сделка по государственному долгу помогла избежать краха репутации США как надежного финансового партнера. По словам американского лидера, при принятии этого документа «ставки были высоки как никогда», однако экономический коллапс в итоге удалось предотвратить.

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#долги
#минфин
#сша
#бюджет
#джозеф байден
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РБК: Путин призвал правительство и ЦБ принять все меры для укрепления рубля
19 сентября 2023, 01:51

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает одной из причин роста инфляции в стране ослабление рубля, передает РБК. Он поручил кабмину совместно с Центральным банком РФ принять все необходимые меры для того, чтобы укрепить национальную валюту.
«Сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», — сказал глава российского государства в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Несколько дней назад в России была увеличена ключевая ставка с 12 до 13%. Такое решение принял Центральный банк РФ из-за инфляционного давления в стране и для стабилизации показателей спроса на внутреннем рынке. Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, однако сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в нашей стране курс рубля плавающий. Она отметила, что в регуляторе учитывают тот факт, что динамика курса и его ослабление — это проинфляционный фактор.

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#рубль
#инфляция
#правительство
#цб рф
#курс рубля
#владимир путин
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Академик РАН Глазьев: всех сотрудников Центробанка можно заменить одним человеком
Академик Глазьев: ДКП России можно заменить программой с ИИ
18 сентября 2023, 20:24

Фото: iStock/hank5

Академик РАН Сергей Глазьев в беседе с «Царьградом» предложил заменить председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и всех сотрудников банка одним человеком, а денежно-кредитную политики – программой с искусственным интеллектом.
Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13%. Набиуллина заявила, что для возвращения к показателю в 4% необходимо пройти трудный этап денежно-кредитной политики. 

Комментируя данные заявления Глазьев нашёл способ сэкономить государственные бюджетные средства. Он предложил заменить всех сотрудников Центробанка одним человеком, «который будет просто включать и выключать компьютер».

А всю денежно-кредитную политику России собеседник «Царьграда» предложил заключить в программу с искусственным интеллектом, которая будет работать по простому алгоритму: «Инфляция идёт вверх – включается тумблер – процентная ставка повышается. Если инфляция идёт вниз – срабатывает кнопка – процентная ставка понижается».

Таким образом Глазьев заключил, что такую простую схему выполнит даже самая элементарная программа, а вот сотрудники Центробанка почему-то не могут.

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#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
#эльвира набиуллина
#искусственный интеллект
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Автоэкперт Сажин: автомобиль в России стал роскошью, а не средством передвижения
Автоэксперт Сажин: рост цен на автомобили продолжится
18 сентября 2023, 19:25

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей отметил, что в настоящее время подорожавшие автомобили стали роскошью, а не простым средством передвижения.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что начавшийся в августе рост цен на автомобили продолжится и в сентябре. Уточняется, что машины стали дороже на 4 – 20%.

Сажин рассказал, что сейчас трудно определить дальнейшие цены на авто. Но эксперт уверяет, что ждать снижения стоимости точно не стоит, причём даже на отечественный автопром. В настоящее время представленные на рынке российские автомобили стоят от одного млн рублей, а цены на иномарки начинаются с двух млн рублей.

По словам эксперта, это связано с высокой стоимостью запчастей, а также нестабильным положением российского рубля. Однако Сажин в беседе с ОСН заявил, что исправить эту ситуацию можно только производством собственных комплектующих для авто. 

Кроме того, автоэксперт отметил и рост цен на вторичном рынке. Это связано с тем, что автомобилисты пытаются найти альтернативу российским и китайским авто среди подержанных иномарок, которые, соответственно, растут в цене. 

В заключение Сажин отметил, что при сохранении такой тенденции будет заметен полный отказ россиян от использования автомобилей. По мнению эксперта, все пересядут на общественный транспорт или каршеринговые авто.

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#автомобили
#цены
#покупка
#экономика
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Подмосковье в прошлом году экспортировало в Китай 88 тыс тонн продукции агропрома
18 сентября 2023, 17:34

Фото: Istockphoto / Zerbor

Экспорт подмосковной продукции агропромышленного комплекса в Китай в 2022 году составил около 88 тыс тонн. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он выступил на Международной конференции по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между провинцией Шаньдун и Московской областью.
«Для Подмосковья Китай – главный торговый партнёр по общему объёму торговли и один из самых крупных – в сфере АПК. КНР находится на третьем месте по объёмам экспорта сельхозпродукции из региона. Так, в прошлом году Подмосковье поставило почти 88 тыс тонн такой продукции. К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 19% или 300 млн долларов», – отметил Филимонов.
Представители деловых кругов и предприятий Московской области и провинции Шаньдун обсудили на конференции сотрудничество в сфере организации прямой поставки товаров по железнодорожному пути из Подмосковья в Китай.

Обсуждали и совместные проекты в науке и образовании, в том числе программы обмена научными сотрудниками и абитуриентами между странами. 
 
На мероприятии были подписаны меморандумы об установлении партнёрских отношений между Торгово-промышленной палатой Московской области и аналогичной структурой провинции Шаньдун.  Соглашения позволят развивать ещё один канал расширения связей в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Китаем, наладить новые контакты и реализовывать совместные проекты.

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#экономика
#экспорт
#китай
#георгий филимонов
#апк
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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Каждый пятый банковский заемщик не может платить по кредиту вовремя
Специалист ОНФ Пожарская: порядка 10 млн россиян не справляются с кредитами
18 сентября 2023, 15:30

Фото: IStock/alexialex

Россиянам улучшат условия погашения просроченных кредитов. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такой законопроект уже согласовали в правительстве, теперь документ готовят ко второму чтению.
Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского народного фронта Александра Пожарская инициативу поддержала. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что сегодня каждый пятый россиянин не может справиться с кредитом.
«Сейчас приблизительно 10 миллионов человек, то есть каждый пятый заёмщик, не справляются со своими долгами по кредитам и по займам. Это в том числе ипотека, микрозаймы, займы, кредиты в кредитно-потребительских кооперативах», — сказала Пожарская.
Специалист подчеркнула, что на протяжении шести лет просрочка по кредитам в стране снижалась. Однако с 2021 года россияне снова столкнулись с трудностями.
«С 2014 по 2021 год просрочка медленно, но верно снижалась, несмотря на растущий уровень закредитованности. Но в связи с тем, что случилась пандемия, жёсткий локдаун, а затем появились негативные явления, в том числе в сфере экономики и финансов, связанные с СВО: санкции, уход компаний с российского рынка, огромное число людей, которые лишились работы, не могли выполнять обязательства по своим кредитам», — добавила эксперт.
Новая инициатива, по мнению, собеседницы, позволит повысить правовую защищённость граждан как экономически слабой стороны в договоре.
«В той модели, которая существует сейчас, многие заёмщики, столкнувшись с финансовыми проблемами или не справившись с обслуживанием долгов в силу разных причин, в том числе в силу низкой финансово-правовой грамотности, сами себя закабаляют. Они вынуждены сначала оплачивать штрафы и пени, поэтому на основную часть долго часто не остается денег», — отметила Пожарская.
К негативным явлениям рынка специалист также отнесла навязывание дополнительных услуг от банков и финансовых организаций. По её словам, многие из невыгодны для заёмщиков, но отказаться от них россияне зачастую не могут.

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