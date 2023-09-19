В Ногинске при поддержке Мининвеста построили кинотеатр и ТРЦ

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Компания «Армада» построила в Ногинске городского округа Богородский торгово-развлекательный центр и кинотеатр. Содействие в привлечении финансирования ей оказал штаб по работе с банками, сформированный подмосковным Мининвестом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для поддержки компании привлекли гарантийный фонд Московской области. В результате в октябре прошлого года инвестор получил два кредита в двух российских банках на 200 млн рублей. Это и позволило компании реализовать крупный инвестиционный проект.
Кинотеатр «Рассвет» в Ногинске открыли 15 сентября. Он сможет ежемесячно принимать до 40 тыс посетителей. В здании также работают рестораны, кафе, детская площадка, салоны связи и аптека.
Региональный штаб по взаимодействию с банками был сформирован по инициативе Мининвеста Московской области в прошлом году. Штаб оперативно решает вопросы, возникающие при получении предпринимателями кредитов в банках.
Для обращения в штаб бизнес может воспользоваться сервисом обратной связи, расположенном на инвестиционном портале Московской области. Все заявки обрабатываются в течение суток.
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Кинотеатр «Рассвет» в Ногинске открыли 15 сентября. Он сможет ежемесячно принимать до 40 тыс посетителей. В здании также работают рестораны, кафе, детская площадка, салоны связи и аптека.
Для обращения в штаб бизнес может воспользоваться сервисом обратной связи, расположенном на инвестиционном портале Московской области. Все заявки обрабатываются в течение суток.
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Лора Луганская