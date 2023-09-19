В Ногинске при поддержке Мининвеста построили кинотеатр и ТРЦ

Российские фермеры говорят о рисках срыва уборочной и посевной. Реальные цены на дизель — цены, по которым аграрии покупают топливо, за три месяца взлетели вдвое. Такого резкого скачка не было еще никогда. Многие предприятия рискуют обанкротиться. Проблема осложняется тем, что у фермеров не покупают зерно.