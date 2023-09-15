В новом индустриальном парке «Южный» в Подольске создадут 7 тыс рабочих мест

Фото: Мининвест МО
Благодаря развитию нового индустриального парка «Южный» в Подольске будет создано около 7 тыс рабочих мест. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Там отметили, что в 68 индустриальных парках региона уже сейчас создано более 66 тысяч рабочих мест. 69-й индустриальный парк, который начали строить в Подольске, позволит создать ещё порядка 7 тыс.
Как отметили в ведомстве, плановый объём инвестиций в инфраструктуру нового индустриального парка составляет 12 млрд рублей. Почти 55% от этой суммы управляющая компания планирует инвестировать в следующем году.
Предполагается, что первый объект индустриального парка, распределительный центр, построят к 2025 году.
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Как отметили в ведомстве, плановый объём инвестиций в инфраструктуру нового индустриального парка составляет 12 млрд рублей. Почти 55% от этой суммы управляющая компания планирует инвестировать в следующем году.
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Лора Луганская