Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В новом индустриальном парке «Южный» в Подольске создадут 7 тыс рабочих мест

В новом индустриальном парке «Южный» в Подольске создадут 7 тыс рабочих мест

15 сентября 2023, 15:30
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Благодаря развитию нового индустриального парка «Южный» в Подольске будет создано около 7 тыс рабочих мест. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Там отметили, что в 68 индустриальных парках региона уже сейчас создано более 66 тысяч рабочих мест. 69-й индустриальный парк, который начали строить в Подольске, позволит создать ещё порядка 7 тыс.

Как отметили в ведомстве, плановый объём инвестиций в инфраструктуру нового индустриального парка составляет 12 млрд рублей. Почти 55% от этой суммы управляющая компания планирует инвестировать в следующем году.


Предполагается, что первый объект индустриального парка, распределительный центр, построят к 2025 году.

Читайте также:

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в Серебряных Прудах пройдёт 7 октября

На поддержку подмосковного агропрома уже направили 3,8 млрд рублей

В Кашире до конца года построят комплекс сжижения природного газа


#мининвест мо
#экономика
#индустриальный парк
#подольск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Аналитик Чернов допустил снижение доллара до 90 рублей на следующей неделе
15 сентября 2023, 14:56

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Аналитик Владимир Чернов заявил, что доллар может опуститься на следующей неделе до 90-92,5 рублей при условии, если Центробанк проявит жесткость и повысит ключевую ставку.
Однако, если ставка останется прежней на уровне 12%, то доллар будет стремится к отметке в 100 рублей на следующей неделе.

«Если же ЦБ повысит ключевую ставку умеренно, то на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 93,5-95 за доллар. А если регулятор проявит жёсткость и повысит ключевую ставку на 200-300 б. п., то стоимость доллара на следующей торговой неделе может опуститься в район 90-92,5 рубля», — добавил в беседе с RT Чернов.

Ранее управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире программы «Он такой один на «Радио 1» с Дмитрием Потапенко рассказал, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.

Читайте также:

Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок

Государства всё чаще стали отказываться от использования доллара

Экономист Гринберг объяснил падение доллара
#доллар
#рубль
#ставка
#цб
#экономика
Читайте нас в
ЦБ допустил замедление роста экономики
Центробанк: фаза восстановления экономики России завершена, ее рост замедлится
15 сентября 2023, 14:41

Фото: iStock/Galeanu Mihai

В Банке России сообщили, что завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения.
Отмечается, что увеличивается дефицит свободных трудовых ресурсов. 

Ранее сообщалось, что безработица в России вновь обновила исторический минимум. Низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением. Также в регуляторе заявили о повышении ключевой ставки до 13% с 12% годовых. Это новый максимум с весны прошлого года.

Напомним, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. Он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.

Читайте также:

Безработица в России вновь обновила исторический минимум

Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых

Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка

#безработица
#рост
#дефицит
#банк россии
#экономика
#ставка
Читайте нас в
Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка
Экономист Кричевский: повышение ставки Центробанка разгонит инфляцию в России
15 сентября 2023, 14:07

Фото: IStock/SSV-Photo

Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В ЦБ подчеркнули, что необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году.
Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.  
«Они наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счёт кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств. В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», — сказал Никита Кричевский.  
По словам экономиста, повышение ключевой ставки отразится и на бюджете из-за роста процентов по облигациям федерального займа.
«На первый план выходят личные амбиции ЦБ; никакой реальной экономики в манипулировании ставкой лично я, как доктор наук, не наблюдаю. Потому что сегодня сделали ставку 13 процентов, это значит, что кредит будет дороже, а кредит станет дороже, потому что ставки по депозитам вырастут. Кроме того, вырастут проценты по ОФЗ. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет», — сказал Кричевский.
Отметим, что рубль никак не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13%. Экономист отметил, что этот инструмент не связан с регулированием курса, поэтому никакой реакции ждать не нужно. 

Читайте также:

Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок

Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век

ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%
#рубль
#бюджет
#цб рф
#кредит
#рост
#центробанк
Читайте нас в
Безработица в России вновь обновила исторический минимум
15 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/pcess609

Безработица в России вновь обновила исторический минимум. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
Сообщается, что низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы — это дополнительное структурное ограничение.

Напомним, в июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.

Безработными считаются те граждане, которые на момент исследования нуждались в работе, искали ее и были готовы оперативно к ней приступить. 

Читайте также:

Безработица в России в июле побила свой исторический минимум

Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век

В Подмосковье почти в 5 раз уменьшилось число работников на грани увольнения

#подмосковье
#безработица
#центробанк
#россия
#экономика
Читайте нас в
ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%
15 сентября 2023, 13:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, однако сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
По информации регулятора, проводимая денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. 

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Ранее заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута заявила, что как повышение, так и снижение ключевой ставки не поможет российской экономике.

Читайте также:

Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых

Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век

Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок
#эксперт
#рынок
#банк
#политика
#мгу
#центробанк
#снижение
#банк россии
#центральный банк россии
#цб
Читайте нас в
Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых
15 сентября 2023, 13:32

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Об этом сообщили в регуляторе.
Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Напомним, в июле Банк России начал ужесточение монетарной политики, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт, что было сделано с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. В августе регулятор провел внеочередное заседание, на котором ключевая ставка была повышена на 3,5 процентных пункта – до 12% годовых.

Ранее управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев сообщил, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.

Читайте также:

Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок

В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

#эксперт
#центробанк
#цб
#банк россии
#ставка
#экономика
#россия
Читайте нас в
Путин: европейские компании отказались поставлять России энергооборудование
15 сентября 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российского государства отметил, что РФ восстановила все компетенции, а также появились новые инженерные компетенции. Путин добавил, что европейские компании прекратили сотрудничество с Россией и понесли огромные убытки.

Ранее Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Российский лидер отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Читайте также:

Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики

Россия не создает никому угрозы, заявил Путин

«Пытаются учить, а сами не умеют»: Путин высказался о США

#сша
#сотрудничество
#сочи
#консультации
#компании
#встреча
#лидер
#путин
#лукашенко
#рф
Читайте нас в
Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок
15 сентября 2023, 12:36

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на пятницу, 15 сентября. Сейчас ставка находится на уровне 12%, но эксперты уверены, что регулятор снова поднимет её минимум на один процентный пункт.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире программы «Он такой один на Радио 1» с Дмитрием Потапенко рассказал, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена. 
«У них изначально был план до конца года поднять ставку до 13,5 процента. Другой вопрос, нужно ли это сейчас? Если опираться на фондовый рынок, который уже начал проседать примерно на два процента, то повышение ставки убьёт его и привлекательность всех бумаг за исключением двух-трёх дивидендных акций сложится», — сказал Михеев.
По словам эксперта, если Центробанк будет опираться на желание высшего менеджмента банков, то ставку нужно оставить без изменений. Михеев подчеркнул, что даже нынешний уровень процентной ставки сможет стабилизировать уровень кредитования в стране.  
«Инфляция сейчас 5,15 процента, а Минэк на конец года вообще 7,5 процента уже закладывает. Если ЦБ с помощью ставки хочет коррелировать наш бедный рубль, который сегодня торгуется 96 за доллар, и порядка 100 за евро, то ставка вообще должна быть уже 15-18 процентов. Только так рубль останется в коридоре 80-90, бюджет пополнится и все государственные обязательства пред народом выполнятся», — заметил Михеев.
Слушайте проект «Он такой один на Радио 1» с Дмитрием Потапенко. В эфире по вторникам и пятницам с 8-ми до 10-ти утра.

Читайте также: 

Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век

Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики


Экономист Потапенко: россияне живут не в статистике, а в реальности с инфляцией 35%
#доллар
#евро
#рубль
#рынок
#бюджет
#радио
#компании
#план
#инфляция
#центробанк
#ставка
#цб
Читайте нас в
Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики
15 сентября 2023, 12:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российского государства отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Читайте также:

Встреча Лукашенко и Путина началась в Сочи

Песков подтвердил назначенную на 15 сентября встречу Путина и Лукашенко

Лукашенко выехал в Россию с рабочим визитом

#сочи
#консультации
#встреча
#путин
#лукашенко
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф