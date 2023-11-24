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В ОАЭ изменят логотип национального знака соответствия ECAS для импортной продукции

24 ноября 2023, 13:13
Фото: iStock/Diamond Dogs

Фото: iStock/Diamond Dogs

В ОАЭ планируют изменить логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS. Это сертификация продукции, требуемая для размещения любого продукта на рынке Арабских Эмиратов. Об этом сообщили АО «Российский экспортный центр».
Соответствующий указ, подготовлен Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ. Информирование происходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. Изменения касаются экспорта отечественной продукции.

Маркировка знаком ECAS наносится на продукцию после проверки и подтверждает ее качество и безопасность для потребителя. В перечень товаров, требующих маркировки ECAS, входит парфюмерия и косметика, средства личной гигиены, продукты питания, бытовые устройства и различное оборудование, а также строительные материалы.


Участникам рынка предоставят некоторое время для того, чтобы они смогли скорректировать дизайн упаковки для осуществления последующей продажи продукции на территории ОАЭ.

На платформе «Аналитика. Барьеры и требования рынков» можно ознакомиться с предоставленными сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ. Кроме того, там можно ознакомиться и с другими изменениями, например, о введении маркировки птицеводческой продукции знаком «Free Range Chicken». Этот знак будет означать, что до попадания на прилавок домашняя птица находилась в свободном выгуле.

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#рф
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Аналитик Деев допустил рост цены нефти до $90 на следующей неделе
24 ноября 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Руководитель аналитического департамента Артём Деев спрогнозировал рост стоимости нефти до $90 за баррель на следующей неделе.
«На следующей неделе стоимость нефти будет полностью зависеть от ожиданий и итогов встречи ОПЕК . Заседание было перенесено с 27 ноября на 30 ноября, так как существуют разногласия между участниками картеля относительно необходимости снижения уровня добычи. <…> Если ОПЕК примет такое решение, к концу недели нефть может вырасти до $90 за баррель», — поделился в беседе с RT Деев.

В противном случае, считает специалист, цена за нефть может быть уменьшена до уровня ниже $80 за баррель.

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#цена
#нефть
#меры
#экономика
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В ВТБ раскрыли чистую прибыль, заработанную за 10 месяцев этого года
ВТБ заработал чистую прибыль ₽402,8 млрд за десять месяцев 2023 года
24 ноября 2023, 13:00

Фото: iStock/Maria Paina

Чистая прибыль ВТБ за десять месяцев этого года составила 402,8 млрд рублей. Об этом следует из отчёта по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), опубликованного на сайте банка.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что за десять месяцев текущего года банк де-факто отбил две трети прошлогоднего убытка, что является положительным результатом с точки зрения сроков восстановления капитала. 

Отметим, что в 2022 году убыток ВТБ составлял 612,6 млрд рублей. 

Ожидается, что к концу текущего года чистая прибыль ВТБ превысит значения в 430 млрд рублей. 

По прогнозам ВТБ, в следующем году прибыль может составить порядка 300-400 млрд рублей. 

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#банк
#россия
#бюджет
#деньги
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В ВТБ сравнили решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо
Зампред ВТБ Пьянов сравнил решение ЦБ по ставке с битвой при Ватерлоо
24 ноября 2023, 12:29

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов оценил решения Банка России по ключевой ставке. По его словам, регулятор ещё не добился стабилизации инфляции, поэтому ставка может продолжить расти.
«Битва при Ватерлоо ещё не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах», – заявил Пьянов, сравнив экономическую ситуацию с французским сражением. 

Также специалист отметил, что борьба с инфляцией возможна только при жёсткой политике в отношении бюджета. Именно таким способом, по его словам, удавалось бороться с повышением показателей ранее. 

Зампред ВТБ добавил, что в предстоящем году ожидается мягкая бюджетная политика, поэтому Центробанку придётся применить все свои умения и способности для стабилизации инфляции.

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#центробанк
#экономика
#ключевая ставка
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Дерипаска предрёк Германии выход на паперть с протянутой рукой
24 ноября 2023, 11:47

Фото: istockphoto/Leestat

Российский предприниматель и бизнесмен Олег Дерипаска предрёк Германии участь нищенки на паперти. По его мнению, скачок цен на энергоносители, а также тотальный дефицит не доведут экономику страны до добра.
В своём телеграм-канале российский бизнесмен написал, что из-за удорожания энергоносителей многократно возросли затраты немецкого бизнеса и рядовых бюргеров на электричество и газ. Это ставит некогда процветающую и самую крепкую экономику Европы на паперть с протянутой рукой, образно выразился Дерипаска. Он также отметил негативное влияние на ситуацию тотального дефицита и бесконечного выпуска долговых бумаг.

В 2022 году экономика Германии, как и всей Европы в целом, столкнулась с явным энергетическим кризисом, во многом связанным с антироссийскими санкциями и постепенным отказом от российских энергоносителей.

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#экономика
#электричество
#газ
#бизнесмен
#сво
#германия
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Правительство РФ выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов
24 ноября 2023, 10:51

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

Кабинет министров РФ с подачи министерства здравоохранения не поддержал запрет на продажу никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. В числе причин называется возможный рост нелегального оборота этой продукции без уплаты акцизного сбора.
Также на последнюю роль в отрицательном отзыве правительства на данную инициативу также и то, что из бюджета выпадет доход порядка 12 миллиардов рублей ежегодно, передают «Известия». Законопроект о запрете продажи жидкостей для вейпов был направлен на рассмотрение в правительство по инициативе группы депутатов думской фракции ЛДПР.

Парламентарии сообщили корреспонденту издания, что даже с отрицательным отзывом Кабмина законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что авторы инициативы будут до конца бороться за то, чтобы вейпы навсегда ушли из жизни страны. Он считает, что только их полный запрет может сохранить здоровье молодежи и детей, которые в основном увлекаются курением вейпов.

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#здоровье
#правительство
#запрет
#страны
#законопроект
#вейпы
#лдпр
#госдума
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В России предсказали взлёт биткоина в 2024 году
Интернет-омбудсмен Мариничев: Курс биткоина вырастет в три раза в 2024 году
24 ноября 2023, 10:49

Фото: IStock/Nastco

Курс биткоина в 2024 году может вырасти в три раза. Об этом в эфире программы «Он такой один ан Радио 1 с Дмитрием Потапенко» рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
По словам эксперта, рост курса цифровой валюты ожидается ближе к лету. Это связано с тем, что сеть начнёт выплачивать майнерам за работу в два раза меньше биткоинов.
«В апреле у него случится халвинг – это технологическое уполовинивание вознаграждения для майнеров, то есть сама сеть начнёт выплачивать примерно в два раза меньше за работу майнеров. Соответственно, возникнет дефицит биткоинов, который приведёт к повышению курса в горизонте полугода, и вполне вероятно, что мы увидим серьёзный всплеск курса к лету или к августу. Он может увеличиться в два или три раза», — сказал Мариничев.
При этом специалист призвал не скупать майнинговое оборудование, чтобы приумножить свои доходы. Он отметил, что спрос на технику вырастет.  
«Если вы покупаете майнинговое оборудование, то его покупают и другие люди, которые хотят также наравне с вами разбогатеть на майнинге. Конкуренция увеличится и получать биткоинов вы сможете меньше», — отметил он.
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Доллар по 120 и высокая инфляция: Экономист Зубец объяснил, что не так с бюджетом России
#спрос
#доходы
#курс
#биткоин
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Доллар по 120 и высокая инфляция: Экономист Зубец объяснил, что не так с бюджетом России
Экономист Зубец раскритиковал одобренный Совфедом бюджет России
24 ноября 2023, 10:38

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Совет федерации (СФ) в среду рассмотрел закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, расходы — 36,66 трлн, с дефицитом в 0,9% ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8% соответственно.
Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал бюджет страны очень оптимистичным. В эфире «Радио 1» он оценил документ на «четвёрку с плюсом», отметив, что многих показателей достичь будет крайне сложно.
«Я не верю, что к 2026 году удастся удерживать курс рубля по отношению к доллару на уровне 92,6, как указано в документе. При том, что у нас уже сейчас фундаментальный курс порядка 100-105, и он удерживается относительно низким за счёт обязательной продажи валютной выручки, которую весной собираются отменять», — сказал экономист.
По прогнозам специалиста, к 2026 году в курсе доллара отразится накопившаяся инфляция, дешёвая российская нефть и риски рецессии в США и Европе.
«Я думаю, что с курсом 92 рубля за доллар мы попрощаемся в этом году, а в следующем году нормой у нас будет около 100-105. Там прибавится ещё порядка 20 процентов накопленной инфляции и через три года мы получим курс примерно 120 рублей за доллар», — отметил Зубец.
Согласно бюджету на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, в России через два года ожидается инфляция на уровне 4%. Однако экономист назвал эту цифру невозможной.
«Этого не будет, к гадалке не ходи. Не надо быть глубоким экономистом, чтобы понять, что когда страна находится в состоянии спецоперации и 30 процентов бюджета идёт на оборону и на социальные расходы, связанные с обороной, не может быть инфляция 4 процента», — добавил он.
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#доллар
#бюджет
#курс
#инфляция
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Посол КНР в РФ Ханьхуэй предложил России помогать продажам китайского автопрома
24 ноября 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Fahroni

Китай готов разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям российского рынка. В КНР также надеются, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит компаниям продажи и работу в России.
Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на II Российско-китайском автопромышленном форуме. Дипломат заверил, что компании-производители из Китая готовы разрабатывать и совершенствовать модели, отвечающие потребностям российского авторынка, обеспечивать надлежащее качество машин и способствовать бесперебойной работе цепочек производства и поставок в автомобильной сфере, передает информационное агентство Xinhua.

По словам посла, Китай будет способствовать тому, чтобы компании-производители поддерживали сложившийся положительный имидж собственных автомобильных брендов. От России же китайская сторона ожидает поддержки продаж продукции автопрома КНР, заключил Чжан Ханьхуэй.

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#рф
#автомобили
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Росстат: Розничная цена на бананы в октябре выросла до 143 рублей за килограмм
24 ноября 2023, 09:28

Фото: istockphoto/Katjabakurova

Нынешней осенью ослабление рубля привело к заметному подорожанию фруктов: вслед за апельсинами подорожали бананы. По данным Росстата, их стоимость выросла в рознице до 143 рублей за килограмм.
Прошли те времена, когда бананы в стране стоили дешевле картошки, а Россию в шутку называли «банановой республикой». В октябре 2023 года цена на заморский фрукт выросла на 47% относительно аналогичного периода прошлого года — в октябре 2022 года бананы продавали по цене 99,7 рубля за килограмм. После относительного укрепления рубля рост цен приостановился. Эксперты отмечают, что уже в ноябре оптовые цены начали снижаться.

В абсолютном выражении отметку в 140 рублей за килограмм бананы преодолели впервые за всё время наблюдений Росстата. В прошлый раз похожий заметный рост цен наблюдался в марте 2022 года. Тогда за месяц бананы подорожали на 31,1%. В ближайшей перспективе дальнейшего увеличения стоимости фруктов не ожидается.

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