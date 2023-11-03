В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы

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По информации украинского издания «Страна», в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) и в Одесской области прогремели взрывы.
«Сообщают о взрывах в Одесской области... Сообщают о взрывах в Кропивницком», - уточнило издание в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, в обоих регионах была объявлена воздушная тревога.
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