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В ОЭЗ «Дубна» разработали доступное диагностическое оборудование

15 ноября 2023, 16:17
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Компания из особой экономической зоны «Дубна» поставит на рынки доступное диагностическое оборудование, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания МЛТ получила два российских патента на технические решения, применённые в недавно разработанном приборе для клинических лабораторных исследований.
Новые подходы к конструированию значительно снизят стоимость лабораторного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами. Экономия при оснащении медучреждений может превысить 500 млн рублей. Новый прибор предназначен для пробоподготовки микропрепаратов при микроскопическом исследовании в цитологии, гистологии и судебной медицине. Решения МЛТ позволяют автоматически подготавливать образцы для диагностики и скрининга.
«Автоматы заключения выпускают лишь несколько компаний в мире, но их применение сдерживает высокая цена. Так, одна из последних закупок в России сделана более чем 50 тыс долларов. Немногие учреждения могут выделить такие деньги. Между тем потребность в приборах только среди патоморфологических лабораторий страны составляет около 3 тыс штук. Оснащено же ими не более 10% учреждений», – рассказал гендиректор ООО МЛТ Александр Безруков.

Решить проблему должен новый прибор компании МЛТ. Все высокоточные перемещения и дозирование он выполняет автоматически и с высокой скоростью. Лаборанту останется только загрузить подготовленный образец в прибор.

Такое оборудование гораздо проще автоматов, которые сегодня выпускаются на западе, не требует значительных трудозатрат, надёжно, а по производительности может поспорить с лучшими зарубежными образцами.

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#диагностика
#московская область
#подмосковье
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Путин проведет встречу с «большим бизнесом»
РИА Новости: Путин сегодня встретится с представителями бизнеса
15 ноября 2023, 15:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет встречу с представителями российского бизнеса. Об этом пишет издание РИА Новости.
Авторы статьи сослались на заявления неназванных источников. По словам собеседников издания, встреча российского президента с представителями «большого бизнеса» пройдет сегодня вечером. Время встречи и ее формат в настоящее время не известны.
 
Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет ряд встреч с представителями ЦИКа и председателями комиссий субъектов. Он также отметил, что у президента запланированы «другие мероприятия», но подробностей не привел.
 
Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса ежегодно. В рамках переговоров обсуждаются экономические вопросы и инвестиции.

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#экономика
#бизнес
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Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России
Bloomberg: ЕС планирует запретить импорт российских алмазов и с 1 января
15 ноября 2023, 14:28

Фото: istock / designer491

Новый 12-й пакет санкций Европейского союза, который включает в себя запрет на российские алмазы, вступит в силу 1 января 2024 года. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на изученные документы.

Помимо алмазов, санкции будут нацелены на  экспорт в РФ станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для бесилотников, которые Россия может использовать в ходе спецоперации на Украине.

Также блок планирует запретить продавать ряду юридических и физических лиц из России танкеры и подержанные суда. Так  Евросоюз хочет решить проблему с теневым флотом, который использует РФ для обхода санкций.

Страны-участники Евросоюз обсудят предложения по санкциям на этой неделе. Возможно, новый пакет претерпит изменения. 

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#евросоюз
#рф
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Подмосковье развивает 34 проекта импортозамещения в пищевой промышленности
15 ноября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области реализуют более 30 проектов импортозамещения в пищевой промышленности с суммарным объёмом инвестиций в 29 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Импортозамещение сегодня – одно из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов. Реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева ТАСС.    
В региональном Мининвесте рассказали, что, в частности, компания «ДМД Технологии» в городского округа Домодедово новое производство лимонадов и кваса. В Раменском появится производство молочной продукции от компании «Евромол», а на территории Егорьевска компания «Машины сладости» производит кондитерские изделия. 
 
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#экономика
#инвестиции
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Аналитик Раманинов заявил об укреплении курса рубля
15 ноября 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Andrey Semenov

Аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс рубля начал крепнуть, что демонстрирует снижение курса доллара до отметки ниже 90 рублей впервые с 27 июля.
Специалист объяснил такое положение дел высоким экспортом, требованиями по репатриации, продажей валютной выручки, которые способствовали увеличению притока валюты. А вот сокращающийся импорт, по словам Раманинова, как раз уменьшает отток валюты.

Также имеет значение и санкционное давление на Россию, которое способствует уменьшению объёмов вывода средств заграницу.

«В итоге курс крепнет. 90 рублей — важный уровень. Грубо говоря, он заложен в бюджет. Если от него будет сильно отклоняться вниз, то власти вмешаются, сбавят давление на экспортёров по продаже валютной выручки и/или вернутся к покупкам валюты в ФНБ по бюджетному правилу», — пояснил в беседе с RT Раманинов.

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#курс
#импорт
#рубль
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«Оживление экономики»: Экономист объяснил укрепление рубля
Экономист Беляев: Рубль укрепляется из-за оживления экономики
15 ноября 2023, 11:47

Фото: iStock/Diy1

15 ноября доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Такие данные приводит Мосбиржа. В причинах укрепления российской национальной валюты «Радио 1» разбиралось с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
«Уже несколько дней рубль укрепляется достаточно стабильно и уверенно. Это означает, что, во-первых, сработали меры правительства, которые направлены на возврат валютной выручки в Россию. Это сдержало спекулянтов с предшествующего повышения курса доллара по отношению к рублю. Во-вторых, судя по всему, наконец-то оживилась российская экономика, которая начала показывать признаки серьезного оживления», - объяснил Беляев.

По его словам, именно оживление российской экономики является фундаментальным курсообразующим фактором, который, предполагает экономист, уже начал работать. Таким образом, по Беляев считает, что можно ожидать укрепления рубля по отношению к доллару. Однако происходить это будет не быстро и не до фантастических отметок. 

«Будут колебания в районе 90-91 руб за доллар в течении какого-то времени. Дальнейшие показатели будут зависеть от того, как будет работать российская экономика. Курс валюты является индикатором того, в каком состоянии находится экономика страны. Стабильное и последовательное укрепление национальной валюты указывает на укрепление российской экономики», - отметил собеседник «Радио 1».

Он также пояснил, что на фундаментальной основе курс укрепляется без каких-то скачков. Таким образом, важно, чтобы курс рубля стабилизировался вокруг определенной отметки, которая сложится в результате фундаментального фактора, заключил Беляев.

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#рубль
#экономика
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В погоне за импортом разгоняем инфляцию: Что будет с ценами на новогодний стол?
Россиянам рассказали, какие категории товаров сильнее подорожают к Новому году
15 ноября 2023, 11:21

Фото: istock/Tat'yana Andreyeva

Новый год – это не только добрый праздник, но и время роста цен в магазинах. В преддверии праздников продукты и подарки дорожают буквально на глазах. Причина проста: каждый россиянин закупается к новогоднему столу и бегает в поисках презента для близких. В этом году привычный рост цен умножится на слабый рубль и инфляцию. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова выяснила, какие категории товаров подорожают сильнее, и нужно ли бежать за покупками сейчас, чтобы сэкономить в декабре.
Согласно прогнозу Центрального Банка России, по итогам 2023 года инфляция составит 6–7%. Но удержать рост цен на этом уровне не получится из-за желания россиян покупать импортные товары, уверен директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Удержать даже 7,5 процента, скорее всего, не удастся, потому что у людей на руках много рублей, а они хотят покупать импортные товары, которые дорожают. Соответственно, высокий спрос на валюту приведёт к девальвации рубля, но девальвация рубля будет подстёгивать спрос на импорт, так что в этом сегменте будет инфляция и народ будет тратить деньги, понимая, что товары только дорожают. Получается замкнутый круг. И к концу года, как раз когда пойдут годовые выплаты, получится дополнительный рост инфляции», — объяснил эксперт.
Фото: istock/IL21

По оценке экономиста, цены на продовольственную корзину будут выше, чем уровень инфляции. По предварительным расчётам, стоимость товаров вырастет на 10-15%. Такие же цифры назвал и гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. По его оценкам, перед Новым годом, в зависимости от категории и сегмента рост цен на алкоголь составит от 10 до 20% в сравнении с ценами летом текущего года.

«В первую очередь вырастут цены на импортный алкоголь. Это касается винодельческой продукции, — тихих и игристых вин, потому что ввозные пошлины выросли летом текущего года. У импортёров были стоки или остатки готовой продукции зарубежного производства на два-три месяца, и уже сейчас в магазинах мы видим ассортиментные позиции зарубежного производства с учётом новых ввозных пошлин», — отметил специалист, подчеркнув, что отечественный алкоголь существенно не подорожает.
Фото: istock/Ekaterina Volkova

Другая ситуация складывается с рыбой, — там ожидают рост цен на российскую продукцию и снижение на импорт. Об этом рассказал президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов. А вот то, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем зависит от того, как сильно укрепится рубль. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
Финансовый советник Родин назвал сроки снижения инфляции в России
Финансовый советник Родин назвал сроки снижения инфляции в России
Сложнее оценить изменение цен на мясо. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Радио 1», что цены на рынке волатильные, но общие показатели выше, чем в начале 2023 года.

«До этого цены долго снижались, и после этого, на фоне колоссального роста спроса на мясо птицы и свинины, а на них приходится 85% нашего потребления мяса, цены выросли значительно. Причём, если сначала в рознице это не очень ощущалось, то сейчас цена из опта отражается и на полке. Но при этом за восемь лет, по данным Росстата, цены на свинину выросли всего лишь на 20 процентов, это существенно ниже продовольственной инфляции, которая составила 58 процентов. Птица где-то за это же время выросла процентов на 60 примерно», — заметил Юшин.
Фото: istock/JackF

Цены на товары зависят и от курса рубля, заметил экономист Алексей Зубец. Такую же картину наблюдают и простые покупатели. Так сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов привёл в пример мандарины, стоимость которых соответствует курсу валют.

«Мы видим, что поднялись цены по сравнению с прошлым годом. Самая очевидная причина – это курсовая разница. Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году – не меньше 90-100. И если мы посмотрим на курс доллара, увидим то же самое, — заметил эксперт. — Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса и не только на мандарины».
Экономист Беляев предсказал будущее курса рубля
Экономист Беляев предсказал будущее курса рубля
Экономисты ожидают сильный рост цен на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно импортные. Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли уверены, что сегодня для этого нет предпосылок.  

«Топ-5 самых популярных товаров в интернете: цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, товары для красоты и здоровья. Эта пятёрка на протяжении последних лет неизменна, в денежном измерении на эти товары приходится больше всего заказов онлайн. Популярностью также пользуются спорттовары, инструменты, ювелирные изделия, зоотовары, товары для детей и творчества. Мы не ожидаем роста цен ни в одной из категорий, представленных в интернете — для этого нет сейчас никаких предпосылок. Наоборот, оставшиеся до конца года месяцы — это всегда сезон высокого спроса и максимально высоких скидок на товары. Причём нас ожидают две волны дисконта: ноябрь — время распродаж и декабрь — подготовка к Новому Году», — сказали в организации.
Россиянам, которые всё же ожидают роста цен в магазинах, рекомендуют купить необходимое заранее. Это могут быть подарки и долгохранящиеся продукты, алкоголь.

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#рыба
#рубль
#алкоголь
#продукты
#мясо
#икра
#мандарины
#цены
#птица
#инфляция
#новый год
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У промышленной группы «Сибантрацит» сменился владелец
15 ноября 2023, 10:47

Фото: istockphoto/Grassetto

Компания «Башкирский промышленный холдинг» купила группу «Сибантрацит». Сумма сделки не разглашается.
Как сообщается в пресс-релизе группы, «Башкирский промышленный холдинг» выступит в качестве долгосрочного стратегического инвестора, заинтересованного в качественном развитии нового актива. Отмечается, что руководство угольной компанией оставлено за прежней командой топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Она объединяет три добывающие предприятия — АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»). «Сибантрацит» является крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также мировым лидером по поставкам высококачественного антрацита марки UHG.

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#предприятия
#производители
#компании
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Финансовый советник Родин назвал сроки снижения инфляции в России
Финансовый советник Родин: инфляция в России сильно снизится перед выборами
15 ноября 2023, 10:00

Фото: IStock/Mongkol Onnuan

Весной 2024 года инфляция в России начнет снижаться, поскольку пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Существенно уровень инфляции снизится в 2024 году. В преддверии выборов президента РФ, заявил управляющий активами, основатель агентства семейных финансов «Investart Advisors» Алексей Родин.
В эфире «Радио 1» финансовый советник отметил, что власти заинтересованы в снижении инфляции накануне избирательной кампании. Это нужно для того, чтобы успокоить народ.
«Мы знаем, что под Новый Год и в первые числа января все покупаю*т много подарков, и это подстёгивает инфляцию. Поэтому мы и говорим, что снижение инфляции будет, скорее всего, к весне. Думаю, что власти хотят, чтобы инфляция и ключевая ставка снизились до выборов, чтобы народ подуспокоился. Получится ли? — Не знаю, но то, что в следующем году инфляция будет значительно ниже – это так», — заметил эксперт.
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#ключевая ставка
#инфляция
#экономика
#россия
#выборы
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В России оборот внешней торговли за три квартала 2023 года уменьшился на 16%
15 ноября 2023, 04:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В России за три квартала 2023 года совокупный объём экспорта и импорта составил $530,2 млрд, что на 16% меньше аналогичного показателя 2022 года ($629,2 млрд). Об этом пишет RT со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Отмечается, что объём экспорта снизился с $448,9 млрд до $316,9 млрд (на 29%). При этом импорт увеличился на 18% и составил $213,3 млрд ($180,3 млрд в 2022 году).

По информации РБК, профицит торгового баланса по товарам составил $103,6 млрд.

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#курс
#импорт
#экспорт
#россия
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