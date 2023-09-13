В ОЭЗ «Дубна» развернут производство аккумуляторов

Фото: Мининвест МО
Компания «СЭТРа» создаст на территории особой экономической зоны «Дубна» сборочное производство литий-ионных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В проект инвестируют 2,5 млрд рублей. На новом предприятии будут проводить исследования, разрабатывать и выпускать литий-ионные аккумуляторы и внедрять технологии производства на их основе.
На предприятии планируют создать не менее 320 рабочих мест.
ОЭЗ «Дубна» – одна из пяти подмосковных особых экономических зон. Там локализована высокотехнологичные производства, представляющие различные сегменты промышленности – от фармацевтики до судостроения. Подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в ОЭЗ региона, можно на инвестиционной карте Московской области.
Читайте также:
В Серебряных Прудах начали строить большое овощехранилище
В Подольске стартовало производство бытовой химии
В Подмосковье построят завод по производству импортозамещающего газобетона
На предприятии планируют создать не менее 320 рабочих мест.
Читайте также:
В Серебряных Прудах начали строить большое овощехранилище
В Подольске стартовало производство бытовой химии
В Подмосковье построят завод по производству импортозамещающего газобетона
Лора Луганская