В ОЭЗ «Дубна» с начала года создали более 600 рабочих мест

В Подмосковье в 2024 году на развитие инфраструктуры для инвесторов будет направлено более 6 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона в Мособлдуме.