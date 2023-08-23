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В ОЭЗ «Дубна» создадут современное производство лекарств

23 августа 2023, 18:34

Фото: Istockphoto / Gumpanat

Компания «Аргументум Фарма» создаст в Особой экономической зоне «Дубна» современное высокотехнологичное производство лекарственных препаратов. Для реализации проекта компания получила льготный заём в 150 млн рублей от Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Правительство Московской области подписало соответствующее соглашение с компанией в июне на Петербургском экономическом форуме. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей.

Площадь нового производства составит 8 тыс кв м. Заёмные средства пойдут на покупку технологического оборудования и запуск серийного производства. Сейчас идёт активная фаза строительства. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. На предприятии создадут более 100 рабочих мест.


«Аргументум Фарма» займётся в ОЭЗ «Дубна» разработкой и производством уникальных жидких лекарственных форм, в том числе гормональных препаратов, а также лекарств, входящих в перечень жизненно важных. Это препараты для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии и инфаркта миокарда.

Также на предприятии станут производить препараты он ревматических и онкологических заболеваний.

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#лекарства
#производство
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#медицина
#подмосковье
#мининвест мо
#московская область
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Подмосковный омбудсмен Фаевская призвала ликвидировать неформальную занятость в регионе
23 августа 2023, 18:00

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Одна из главных проблем на рынке труда Подмосковья – неформальная занятость. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская на заседании штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения. Оно прошло в региональном Минсоцразвития.
По словам Фаевской, чаще всего иностранцы работают без официального трудоустройства, заключения трудового договора и выплаты налогов. Это может привести к задолженности по зарплате со стороны работодателя.
«Уже решён вопрос по погашению долгов граждан Киргизии по зарплате в трёх компаниях – в Красногорске, Домодедове и Химках. Но главная проблема, которую предстоит решать на системном уровне, чтобы не допустить подобного, – разъяснить иностранным гражданам все преимущества трудового договора. Люди должны понимать, что в этом заинтересованы все стороны. Работодателю необходимы человеческие ресурсы для решения своих задач, а иностранцам – работа за зарплату. Когда всё прозрачно, проблемы исключаются», – отметила омбудсмен.  
В Подмосковье выявлено около 28 тыс человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«Из этих 28 тыс уже легализованы свыше 26 тыс человек. Благодаря системе контроля за трудоустройством населения всё больше людей официально устраиваются на работу», – отметила Болатаева.
Участниками совещания штаба стали представители разных государственных и муниципальных структур – прокуратуры, Гострудинспекции, профсоюзов, уполномоченного по правам человека, администраций городских округов Красногорск, Химки, Раменский, Домодедово и Истра.

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#ирина фаевская
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#зарплата
#иностранцы
#мигрант
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начали развивать крабовую передержку для отправки деликатеса в Китай
23 августа 2023, 16:45

Фото: Мининвест МО

Из аэропорта Шереметьево в Китай отправили первую партию живого камчатского краба – всего 18 тонн. Перевезти деликатес без потери качества группе компаний «Антей» позволила уникальная логистическая цепочка с использованием подмосковной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Центр передержки, где крабы ожидают авиарейса в Китай, компания организовала в городском округе Химки. Крабовая передержка в Подмосковье – необходимый элемент транспортного коридора для доставки деликатеса потребителям из Азиатско-Тихоокеанского региона. 
«Суда ГК «Антей» ведут промысел камчатского краба в Баренцевом море. Живого краба доставляют на передержку в Мурманск, а оттуда автомобильными контейнерами – в крабовую гостиницу в Подмосковье. Затем продукция самолётом отправляется в КНР», – пояснили в министерстве.
Такая логистическая цепочка открывает прямой авиакоридор между Мурманском и странами – покупателями живого краба. Живой краб преодолевает путь прямо из Баренцева моря до покупателя всего за 5-7 дней.

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#мининвест мо
#экспорт
#китай
#подмосковье
#экономика
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Мишустин не нашел причин переживать за российский бюджет
Мишустин: Опасения вокруг исполнения бюджета не оправдались
23 августа 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на заседании правительства.
По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло. Несмотря на прогнозы противника и ряда недружественных стран, бюджет страны достиг более 12 триллионов 300 миллиардов рублей. 

Мишустин подчеркнул, что такой рост отмечается по итогам полугодия и уже можно смело сказать, что худшие ожидания не оправдались. Он также добавил, что подобное положение дел благоприятно скажется на развитии страны. 

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#бюджет
#страны
#компании
#рост
#мишустин
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Иностранцам облегчили вывод активов из России
Минфин и ЦБ смягчат условия выплат дивидендов акционерам из недружественных стран
23 августа 2023, 15:55

Фото: iStock/Pineapple Studio

Иностранные граждане смогут выводить из РФ дивиденды в пределах инвестиций, которые ранее были вложены в российское производство. Об этом сообщает Минфин РФ.
Согласно информации ведомства, речь идет ​о выводе дивидендов, которые были вложены в отечественное производство с 1 апреля текущего года. 

Также, иностранные граждане, которые вкладывали средства в российскую экономику, в том числе, в ​создание новых технологий и увеличение объемов производства, смогут воспользоваться аналогичным правом. Отмечается, что такие вложения также должны быть начаты с 1 апреля 2023 года. 

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#производство
#контроль
#минфин
#цб
#иностранцы
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Мишустин: несмотря на трудности, компании быстро адаптировались к новым условиям
23 августа 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что несмотря на трудности из-за рестрикций Запада, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям. Об этом Мишустин сообщил на заседании правительства.
Мишустин также отметил, что предприятия России наращивают темпы выпуска продукции. Премьер-министр подчеркнул, что об этом свидетельствуют числовые показатели. 

«В сегменте машин и оборудования — примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов — почти 8%», — заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в обрабатывающей промышленности ситуация устойчивая и стабильная. Он также отметил рост зарплат. По его словам, в мае зарплата более чем на 20 % превысила прошлогодний уровень, обозначив номинал в 69,2 тысячи рублей в месяц.

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#работа
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#предприятия
#мишустин
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В Подмосковье появится кластер по переработке овощей и фруктов за 207,5 млн рублей
23 августа 2023, 14:14

Фото: Istockphoto / Elena Boltunova

В Подмосковье появится крупный комплекс по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий. Масштабный инвестиционный проект планируют реализовал в посёлке Фруктовая городского округа Луховицы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Строительство кластера стартует в этом году. Объём инвестиций составит 207,5 млн рублей. Предприятие будет производить варёные овощи, соленья, соки, напитки на его основе, морсы и компоты. 
 
Проект реализует ООО «Агрофабрика Натурово». Это крупная торговая производственно-логистическая компания из Калининградской области с почти 30-летним производственным опытом. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2,5 тыс тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объёмы производства.

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#минсельхозпрод мо
#овощи
#фрукты
#луховицы
#подмосковье
#московская область
#экономика
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«Авито Работа»: зарплатные предложения копирайтеров и репетиторов за год выросли вдвое
23 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сервис «Авито Работа» составил топ-15 специалистов, средняя предлагаемая заработная плата которых значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Топ-3 открывают такие профессии, как копирайтер, репетитор и учитель с приростом в 2 раза и более. Об этом представители сервиса рассказали «Радио 1».
Отмечается, что летом 2023 года по сравнению с аналогичны периодом прошлого года копирайтерам предлагают в 2,4 раза большее количество денег (82,3 тысячи рублей в месяц), репетиторам — в 2,2 раза больше (81 тысяча рублей), а учителям — в 1,9 раз больше (65,8 тысяч рублей в месяц). По информации специалистов сервиса, такой прирост в зарплатных ожиданиях связан с активной подготовкой работодателей к новому учебному году.

«Однако стоит отметить, что самый большой размер зарплатных предложений демонстрируют специальности сферы производства, что обусловлено повышенным спросом на «синих воротничков» в связи с наращиванием производственных мощностей в стране», — заявил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

На четвертом месте рейтинга находятся рекрутеры, средние предлагаемые зарплаты которых увеличились в 1,8 раз, до 72,3 тысяч рублей. ТОП-5 замыкают токари с ростом зарплат в 1,7 раза, до 97,3 тысяч рублей.

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#работа
#зарплаты
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В США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от ядерного топлива из России
23 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/Jon Rehg

США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от РФ в области ядерного топлива. Для решения этой проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана и расширение мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили.
По словам Вадди, не только США несут издержки, но и весь мир. Для решения проблемы с зависимостью от России в области ядерного топлива запланировано увеличение мощностей завода Urenco. Отмечается, что завершить его планируют в 2027 году.

Сообщается, что в комплексе с увеличением заводских мощностей завода ожидается покрытие доли «Росатома» на рынке США.

Напомним, ранее военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» — это недружественный шаг по отношению к РФ, КНР, Северной и Южной Корее. 

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#эксперт
#аэс
#дефицит
#предприятия
#мир
#оон
#рф
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Россияне назвали идеальный размер пенсии
23 августа 2023, 09:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Идеальной пенсией россияне считают 69 тысяч рублей.
«Известия» пишут, что наиболее высокие ожидания у жителей Краснодарского края (104 тысяч рублей), москвичей и жителей Подмосковья (84 тысячи рублей). Самые низкие суммы называли челябинцы (46 тысяч), жители Свердловской области и Татарстана (53-56 тысяч).
 
Пока желаемые суммы пенсии значительно превышает реальные. По данным Минтруда, на конец первой половины 2023 года средний размер страховой пенсии по старости равняется 21 817 рублям. Причём, по требованию Международной организации труда, величина пенсии должна составлять не меньше 40% от утраченного заработка. В России такое соотношение не превышает 27%.

Коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин дал совет: чтобы достичь коэффициента в 40% граждане должны самостоятельно откладывать деньги на пенсию с 20 лет.

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#пенсии
#пенсия
#пенсионеры
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