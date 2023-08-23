В ОЭЗ «Дубна» создадут современное производство лекарств

Фото: Istockphoto / Gumpanat
Компания «Аргументум Фарма» создаст в Особой экономической зоне «Дубна» современное высокотехнологичное производство лекарственных препаратов. Для реализации проекта компания получила льготный заём в 150 млн рублей от Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Правительство Московской области подписало соответствующее соглашение с компанией в июне на Петербургском экономическом форуме. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей.
Площадь нового производства составит 8 тыс кв м. Заёмные средства пойдут на покупку технологического оборудования и запуск серийного производства. Сейчас идёт активная фаза строительства. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. На предприятии создадут более 100 рабочих мест.
«Аргументум Фарма» займётся в ОЭЗ «Дубна» разработкой и производством уникальных жидких лекарственных форм, в том числе гормональных препаратов, а также лекарств, входящих в перечень жизненно важных. Это препараты для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии и инфаркта миокарда.
Также на предприятии станут производить препараты он ревматических и онкологических заболеваний.
Читайте также:
В Подмосковье начали развивать крабовую передержку для отправки деликатеса в Китай
В Подмосковье появится кластер по переработке овощей и фруктов за 207,5 млн рублей
Производство майонеза в Подмосковье за год выросло на 126%
Площадь нового производства составит 8 тыс кв м. Заёмные средства пойдут на покупку технологического оборудования и запуск серийного производства. Сейчас идёт активная фаза строительства. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2025 год. На предприятии создадут более 100 рабочих мест.
Также на предприятии станут производить препараты он ревматических и онкологических заболеваний.
Читайте также:
В Подмосковье начали развивать крабовую передержку для отправки деликатеса в Китай
В Подмосковье появится кластер по переработке овощей и фруктов за 207,5 млн рублей
Производство майонеза в Подмосковье за год выросло на 126%
Лора Луганская