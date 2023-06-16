В ОЭЗ «Кашира» откроется завод по производству гофроупаковки и бумаги

Проект предусматривает строительство завода по производству гофроупаковки с вводом в эксплуатацию в начале 2025 года и запуск бумагоделательной машины в 2027-м. Инвестиции превысят 19 млрд рублей. На предприятии планируют создать свыше 1150 рабочих мест.
«У нас в регионе – пять особых экономических зон, где резидентам предлагают налоговые льготы и инфраструктуру. Взамен мы получаем инвестиции, компетенции, технологии и рабочие места. Компания «Л-ПАК» планирует уже через год запустить первую очередь завода в Кашире и обеспечить работой более 800 жителей Подмосковья. Это известный изготовитель гофрокартона, надёжный инвестор. Производство будет практически безотходным и экологичным», – пояснил губернатор.«Л-ПАК» производит трёхслойный и пятислойный гофрокартон и изделия из него. На предприятии в Липецке создал полный цикл производства – макулатура, бумага, гофрокартон, гофроупаковка.
«На новом предприятии в Кашире мы планируем ежемесячно перерабатывать порядка 10 тыс тонн макулатуры. Планируем выйти на мощность 60 млн кв м гофрокартона и изделий из него в месяц», – поделился планами Каранчук.Ранее «Радио 1» сообщало, что под Коломной построят завод белкового концентрата за 2 млрд рублей.