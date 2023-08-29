В ОЭЗ «Кашира» откроют первое в России промышленное производство из биополимеров

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Это будет первое для России промышленное производство из биополимеров. Его технология предусматривает высокую степень автоматизации, соответствует экостандартам и не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Реализация проекта будет способствовать решению задач национального проекта «Экология».
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