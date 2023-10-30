В ОНФ назвали полезным снижение спроса на ипотеку в России

Фото: IStock/gopixa
Из-за высоких ставок по ипотеке и растущих цен на жильё в России наблюдается снижение спроса на покупку в ипотеку квартир и домов. Об этом рассказали в Гильдии риелторов Московской области. Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская отнеслась к тенденции положительно. В беседе с «Радио 1» она отметила, что рынок ипотечного жилья в России перегрет.
«Это, наверное, и хорошо. Несмотря на то, что Минстрой и застройщики говорят, что у них не реализовано огромное количество квадратных метров, цены на новостройки почему-то не падают. Это связано с тем, люди берут квартиру по льготной программе в ипотеку, делают ремонт и потом продают подороже уже на вторичном рынке. Это перегревает рынок ипотеки, это увеличивает цены на первичку, соответственно, за ценами на первичку растут цены на вторичку, что в принципе лишает смысла существование льготных программ. Получается, что жильё доступнее не становится», — сказала Александра Пожарская.Читайте также:
Банки начали отказывать россиянам в ипотеке из-за роста ставки ЦБ
Для некоторых россиян предложили снизить ставку по ипотеке до двух процентов
Финансовый советник Бунегина раскрыла выгодные способы закрытия ипотеки досрочно
Екатерина Шмакова