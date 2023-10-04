В ООН спрогнозировали рост российской экономики России в 2023 году

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Россия одна из немногих стран G20, чей экономический рост, предположительно, ускорится. Об этом сообщается в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023-й.
Согласно докладу, в России прогнозируется рост валового внутреннего продукта — на 2,2% в 2023 году и 2% в 2024-м.
Обращаем ваше внимание на то, что Центробанк прогнозирует рост российской экономики в текущем году на 1,5%-2,5%, а в 2024 на 0,5-1,5%. Также в сентябре Минэкономразвития превысило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2% до 2,8%.
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«Аналогичным образом среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями <…>. Исходя из всех этих факторов, рост ВВП (России — прим. ред.), по прогнозам, составит 2,2 процента и два процента в 2023 и 2024 годах соответственно», — указано в докладе.
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Алина Юрчак