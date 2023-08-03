В «Опоре России» заявили, что Jacobs не уйдёт с российского рынка из-за страха конкуренции

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Производитель кофе марок Jacobs, L''''Or, Tassimo и Douwe Egberts — компания JDE Peet''''s — до конца года прекратит продажу западных брендов кофе и чая в России. На местном рынке останутся только локальные марки.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в разговоре с «Радио 1» заявил, что компания боится уйти из России из-за реального риска национализации активов, а также из-за потери рынка.
Эксперт отметил, что изменения в работе компаний не приведут к глобальному росту цен на кофе в России. Однако на несколько процентов стоимость зёрен может вырасти из-за высокого курса доллара.
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«Потеря любого рынка для крупных компаний – это всегда проигрыш перед конкурентом, это значит, что место займёт кто-то другой. Завоевав рынок, его гораздо легче потом удерживать, это даёт дополнительные конкурентные преимущества. В случае же ухода, рынок будет перераспределён, место этой компании могут занять китайские или российские производители», — заявил Дмитрий Пищальников.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца на цены повлияет не санкционная политика и уход брендов, а курс валют. Кофе – это валютный товар, который продаётся за доллары, поэтому в рублях цена вырастет от пяти до восьми процентов. Будет рост как чашки кофе, так и за килограмм», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова