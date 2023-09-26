​В особой экономической зоне «Исток» будут производить СВЧ-продукцию

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Объём инвестиций компании в запуск нового предприятия – 15,2 млн рублей. На производстве намерены создать 24 рабочих места.
Монолитные интегральные схемы используются в составе модулей СВЧ, СВЧ-приборов, СВЧ-устройств и радиоэлектронной аппаратуры. Эти решения применяются в системах связи – например, сотовой и спутниковой, а также в радиолокационных системах.
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