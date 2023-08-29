В парках Подмосковья 60% бизнеса работает на локациях, полученных без торгов.

В Подмосковье 188 парков, в которые более половины бизнес-объектов находятся на локациях, предоставленных предпринимателям без проведения торгов.

На сегодняшний день в подмосковных парках размещено порядка 700 субъектов малого и среднего бизнеса, которые функционируют на 1236 объектах. Более половины такого бизнеса размещено на местах, предоставленных предпринимателям без торгов, при этом с 54% таких бизнес-точек договоры аренды заключены на срок, не превышающий год, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковье ведёт работу по развитию унифицированной системы работы с представителями такого бизнеса, что значительно упростит предпринимателям задачу локализации и позволит начать своё дело гораздо быстрее.





В Московской области применяется стандартизированный подход: стандарт регламентирует не только необходимое в каждом парке число объектов бизнеса в зависимости от их рода деятельности, масштаба и вида парка, но и процедуры, обязательные для старта бизнеса.

Удобное место для размещения бизнеса можно найти на Инвесткарте Подмосковья.

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