В Петербурге сошла с конвейера первая Lada X-Cross 5

Фото: Александр Гальперин/фотохост-агентство РИА Новости
Планируется, что машина белого цвета с гербом Северной столицы и надписью «Первый в Петербурге» будет продана
В Санкт-Петербурге был выпущен первый автомобиль Lada X-Cross 5 с производственной линии, передает «Российская газета». Изначально предполагалось, что белоснежный автомобиль с эмблемой города и надписью «Первый в Петербурге» поступит к дилерам в рамках первой партии, но лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о своем намерении приобрести автомобиль во время церемонии.
Министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров подчеркнул, что выбранная модель отвечает текущим требованиям рынка.
До конца года на заводе АвтоВАЗ в Петербурге планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей этой модели, а в 2024 году добавятся еще две модели. Сейчас комплектующие поставляются от партнера из восточных стран, но завод уже ведет переговоры с другими производителями комплектующих, включая автомобильные компании, которые покинули российский рынок. Локализация производства начнется в 2025 году, и к 2027 году планируется выпускать более 100 тысяч автомобилей в год на заводе «Lada Санкт-Петербург».
Ранее автомобиль Lada Aura не смог завестись у главы Сбербанка Германа Грефа. Это связано с тем, что после первого тестового заезда автомобиль решили оставить с включенной передачей.
Министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров подчеркнул, что выбранная модель отвечает текущим требованиям рынка.
«АвтоВАЗ вступает в новую категорию рынка, и я уверен, что мы не остановимся на одной модели. В следующем году добавятся седаны класса D, которые также будут популярны среди покупателей», — заметил он.Продажи Lada X-Cross 5, собранной в Петербурге, начнутся в третьем квартале 2023 года. PR-директор АвтоВАЗа Сергей Ильинский уточнил, что в это время будет опубликована информация о ценовом диапазоне и комплектации. Сейчас можно предположить, что цены на сходные модели SUV класса C составляют 2-2,5 миллиона рублей на российском рынке. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами из стран-друзей.
До конца года на заводе АвтоВАЗ в Петербурге планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей этой модели, а в 2024 году добавятся еще две модели. Сейчас комплектующие поставляются от партнера из восточных стран, но завод уже ведет переговоры с другими производителями комплектующих, включая автомобильные компании, которые покинули российский рынок. Локализация производства начнется в 2025 году, и к 2027 году планируется выпускать более 100 тысяч автомобилей в год на заводе «Lada Санкт-Петербург».
Ранее автомобиль Lada Aura не смог завестись у главы Сбербанка Германа Грефа. Это связано с тем, что после первого тестового заезда автомобиль решили оставить с включенной передачей.
Артем Кузьмин